Laatstejaarsstudenten ZoWe verpleegkunde nemen gedurende 4 weken het geriatrisch centrum over van AZ Zeno Knokke-Heist

Op 6 maart gaat de eerste editie van de leerwerkplaats AZ Zeno Knokke-Heist door in samenwerking met ZoWe verpleegkunde. Dit uniek leermoment is voor de studenten een ideale voorbereiding op de latere job. De studenten nemen een deel van het geriatrisch centrum over met alle taken die zij in hun toekomstige job zullen uitvoeren.

Vaak krijgen studenten deeltaken toevertrouwd tijdens hun stage maar missen ze soms het volledige overzicht over de job als verpleegkundige. De bedoeling van deze stage-ervaring is om de job van A tot Z uit te voeren en op een begeleide manier zelf beslissingen te nemen. De leerwerkplaats gaat door op het geriatrisch centrum waar de studenten begeleid worden door een gedreven, warm team. Vijf docenten van ZoWe verpleegkunde komen dagelijks langs om de studenten, maar ook het team, te ondersteunen. De geriatrische afdeling heeft een populatie van zorgvragers die onze studenten op alle vlakken kan uitdagen.

Overname

Het project startte op 13 februari met 2 onthaaldagen op de campus van AZ Zeno. Daarna volgden 3 voorbereidingsweken waarin de studenten er stage liepen om de afdeling te leren kennen. De studenten dienen op de hoogte te zijn van het elektronisch patiëntendossier, medicatiebeheer, juiste gebruik van de verschillende toestellen en alle gewoontes op de afdeling. Na deze 3 voorbereidingsweken start op 6 maart de 4 weken overname van de patiëntenkamers. Ze bemannen hun mini-afdeling in vroeg- en laatdienst met telkens een verpleegkundige die over hun schouder meekijkt. Per overnameweek proeft een student ook van de job als teamverantwoordelijke waarbij hem of haar extra taken worden toegekend. (DM)