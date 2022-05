KVO schenkt 8.400 euro aan twee Oostendse ziekenhuizen

Voetbalclub KV Oostende heeft de laatste centen van de destijds opgestarte crowdfunding uitgedeeld. Precies 8.400 euro gaat naar de pediatrische afdelingen van de twee Oostendse ziekenhuizen.

In het voorjaar van 2020 organiseerden KVO en supportersfederatie Kustboys een crowdfunding om de club te redden. Dat initiatief kwam toen van KVO-iconen Sebastien Siani en wijlen Franck Berrier.

Het verzamelde bedrag van zo’n 50.000 euro werd uiteindelijk geschonken aan drie doelen: de jeugdwerking, de supportersfederatie en verscheidene sociale projecten.

Nu schenkt de club het laatste geld van de crowdfunding aan de diensten pediatrie van de twee Oostendse ziekenhuizen, AZ Damiaan en AZ Sint-Jan, Campus Serruys. Het gaat – niet toevallig – om 8.400 euro.

“Bij KVO vinden wij lokale verankering en identiteit belangrijk en de geldsommen werden dan ook vooral geschonken aan plaatselijke, sociale projecten, zoals eerder al de Proper Strand Lopers of Sealife voor de adoptie van zeehondje Lucy. Ook de twee Oostendse ziekenhuizen passen perfect in dit verhaal”, zegt persverantwoordelijke Bram Keirsebilck. “Het geschonken totaalbedrag staat tegelijk symbool voor de postcode van onze stad.”

Mobiele snoezellamp

In het AZ Damiaan zijn ze alvast zeer opgetogen met deze donatie. “We zijn KV Oostende heel dankbaar voor de schenking van dit mooie bedrag”, reageren Karoline en Griet, pedagogisch medewerkers op de dienst pediatrie.

“Met dat geld zullen we onder andere een grote mobiele snoezellamp aankopen. Deze lamp kan worden ingezet om stress te reduceren bij pijnlijke behandelingen. De lamp brengt ook rust bij kinderen met een beperking en tieners die nood hebben aan een time-out. Na prospectie in het kinderziekenhuis in Antwerpen en de gedeelde ervaringen, leek het een zeer zinvolle en doordachte aankoop.”

Sterrenprojector

Ook bij AZ Sint-Jan, Campus Serruys, zijn ze in de wolken met het geschonken bedrag. “Met 4.200 euro kunnen we mooie zaken doen”, zo vertelt hoofdverpleegkundige pediatrie Anna Marinus.

“Het geld zullen we onder andere besteden aan meubels voor de speelklas, een sterrenprojector om de kinderen af te leiden tijdens pijnlijke handelingen en gezelschapspelen en leesboeken voor grotere kinderen.”

Alle toen ingezamelde centen zijn nu de deur uit. “Namens KVO bedanken we nog eens de mensen die geld hebben gestort. Het bedrag werd doorgestort naar de supportersfederatie Kustboys, verscheidene lokale sociale projecten en onze Noordzee Interieur Se’Academy”, zo besluit voorzitter Frank Dierckens. (TVA)