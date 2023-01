Koppel dient klacht in tegen ziekenhuis: “Na keizersnede bleek kersverse moeder gesteriliseerd te zijn”

Een koppel uit Passendale bij Zonnebeke dient klacht in bij de onderzoeksrechter tegen het AZ Groeninge in Kortrijk omdat bij de vrouw ongevraagd de eileiders werden weggehaald tijdens een keizersnede. “Pas in het operatieverslag nadien heeft mijn cliënte gelezen dat ze gesteriliseerd werd”, zegt hun advocaat Thomas Vandemeulebroucke.

Het bizarre verhaal dateert van 4 november vorig jaar. Op die dag stappen Steven Van Branteghem (28) en zijn partner Aksil Kahina (38) de materniteit van het AZ Groeninge binnen voor een geplande keizersnede. Het moet hun eerste kindje samen worden, Aksil heeft al twee kinderen uit een eerdere relatie. “De hele zwangerschap zijn ze opgevolgd door hun vaste gynaecoloog. Drie weken voor de operatie liet die echter weten niet aanwezig te kunnen zijn op de dag van de keizersnede. Maar toen mijn cliënte die dag binnen ging in het ziekenhuis bleek ook de vervanger niet de arts te zijn die de ingreep uiteindelijk zou uitvoeren”, zegt advocaat Thomas Vandemeulebroucke.

Operatieverslag

Op zich leek er niets aan de hand, tot de operatie effectief start. “Mijn cliënte werd daar de zaal binnengebracht, helemaal groggy van de medicatie en kreeg toen de vraag of ze niet gesteriliseerd wou worden. ‘We zijn nu toch in je buik bezig’, zei de gynaecoloog. Ze heeft daar niet op gereageerd. Haar dochtertje Ella is uiteindelijk gezond ter wereld gebracht, maar toen ze eenmaal thuis waren en ze het operatieverslag nog eens lazen, kwam de aap uit de mouw. Mijn cliënte bleek gesteriliseerd te zijn, zonder dat ze daarvoor expliciet de toestemming had gegeven”, klinkt het.

Volle mailbox

Het koppel stapte daarop naar de ombudsdienst van het ziekenhuis. “Maar daar kregen ze geen gehoor. Pas nu het verhaal in de media opduikt, is er een telefoontje geweest. Wij hebben vorige week klacht ingediend bij de onderzoeksrechter tegen het ziekenhuis, de gynaecoloog en onbekenden wegens opzettelijke slagen en verwondingen, met de verzwarende omstandigheid dat er orgaanverlies is. Sinds hun verhaal bekend is, stromen de getuigenissen in mijn mailbox binnen. Allemaal mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, in hetzelfde ziekenhuis. Dit was dus geen toeval”, zegt advocaat Vandemeulebroucke.

Medisch geheim

Hij hoopt dat zijn cliënten zo snel als mogelijk zullen verhoord worden. “Of die mensen nu nog kinderen wilden of niet, dat doet er eigenlijk niet toe. Dit doe je toch gewoon niet? Dit mag toch geen gangbare manier van handelen zijn in een ziekenhuis? Dit is gewoon absurd”, klinkt het. Bij het AZ Groeninge willen ze op de concrete inhoud van het dossier niet ingaan, omwille van het medisch geheim. “Onze ombudsdienst, die in volle onafhankelijkheid werkt, neemt dit dossier ter harte. Er is ondertussen contact geweest met het koppel in kwestie. We zullen bekijken welke stappen moeten ondernomen worden”, zegt woordvoerder Stefaan Lammertyn.