Keuken van Sint-Andriesziekenhuis wint Catering Award

De keuken van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt is in de prijzen gevallen. Tijdens de jaarlijkse Catering Awards van Gault & Millau won de ziekenhuiskeuken een award in de categorie innovatie, vernieuwing en originaliteit in eigen beheer.

De Catering Awards zijn onderscheidingen die de culinaire gids elk jaar voor grootkeukens uitreikt. Gault & Millau looft vooral de manier waarop de keuken van het ziekenhuis de korte keten toepast. Zo worden er elke dag vers geschilde aardappelen geleverd. Die smaakvolle aardappels worden gekookt, gebakken, tot puree verwerkt of gebruikt als bindmiddel in de soep. “De award is het resultaat van geslaagd teamwork onder leiding van diensthoofd voeding Rob Van Rompuy”, laat het ziekenhuis weten. “Een succes waar we uiteraard fier op zijn.”