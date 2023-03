Katelijne Vanbeselaere is nieuwe communicatiemanager in het ziekenhuis: “Werkplek ligt in mijn achtertuin”

Katelijne Vanbeselaere (52) is sinds kort de nieuwe communicatiemanager van het Jan Yperman Ziekenhuis. Ze maakte de overstap van Stad Ieper, waar ze op de communicatiedienst en voor de musea werkte.

Katelijne woont in de Brugseweg en is getrouwd met Tijs Mauroo. Ze heeft drie kinderen Madelon (23), Gustav-Adam (21) en Thieu (12). Na een jarenlange radiocarrière bij Radio 1 en Radio 2 trok ze in 2017 naar Stad Ieper. Eerst als deskundige communicatie, in 2020 stapte ze over naar de publiekswerking van het stadarchief en het Yper Museum. Drie jaar later snijdt Katelijne een nieuw professioneel hoofdstuk aan als communicatiemanager van het Jan Yperman Ziekenhuis .

Katelijne volgde Pieter-Jan Breyne op. “Ik kom hier in een geoliede machine terecht. Er is hier de voorbije jaren fantastisch werk geleverd”, zegt Katelijne. “Het is een luxepositie om op deze manier te starten. Zo is de website nog maar recent in een nieuw jasje gestoken en ook de interne communicatie is heel sterk. Grote structurele veranderingen zal ik niet meteen doorvoeren. In mijn beginperiode is het zaak om het hele ziekenhuis te leren kennen. Het is heel groot en het strekt zich uit over vestigingen in Ieper, Diksmuide, Komen, Poperinge en Wervik. Ik wil de komende weken mijn gezicht laten zien op de diensten. Je kan uiteraard via mail communiceren, maar het is interessant en persoonlijker om zoveel mogelijk mensen te ontmoeten. Verder willen we dit jaar projecten uitwerken rond het jaarthema duurzaamheid en er zijn ook de feestelijkheden rond 25 jaar Jan Yperman Ziekenhuis.”

Familiale link

In Katelijnes familie is er een duidelijke link naar de medische sector. “Mijn oma en tante waren vroeger actief in het oude hospitaal in de Lange Torhoutstraat, respectievelijk als logistiek en onthaalmedewerker. Nonkel Bruno Vanbeselaere was jarenlang kinesist in het ziekenhuis en is nu directeur van De Vleugels, een centrum voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking in Klerken. Aan vaders kant was er een goeie band met de zusters die actief waren in de Lange Torhoutstraat en daar ging ik als kind af en toe mee naartoe.”

Kwartet

Het communicatieteam bestaat momenteel uit drie vrouwen en tegen de zomer zou het kwartet compleet moeten zijn. “Caroline Theeten en Helien Demey zijn mijn twee collega’s en ze nemen me perfect op sleeptouw. Momenteel staat er nog een vacature open en we hopen tegen de zomer die persoon te kunnen toevoegen aan ons polyvalent team”, besluit Katelijne, die op wandelafstand woont van haar nieuwe werkplek. “Het ziekenhuis ligt letterlijk in mijn achtertuin. Het is zalig om elke ochtend te voet naar het werk te komen.”