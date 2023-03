Jan Yperman is eerste Europees ziekenhuis dat drones zal inzetten om patiënten sneller te helpen

Dankzij het 5G-netwerk – dat de komende twee jaar in de Westhoek wordt uitgerold – kan het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper uitpakken met grote plannen. Zo willen ze onder meer drones inzetten om labostalen, medicatie en defibrillatoren slim en snel te transporteren.

“Deze vorm van innovatie komt rechtstreeks de patiënt ten goede. Door nieuwe technologieën evolueren we naar geïntegreerde zorg. Ziekenhuizen bevinden zich momenteel in een context van schaarste op vlak van personeel en van middelen. Met deze pilootprojecten kunnen zorgverleners altijd en overal efficiënt communiceren met de patiënt, zonder te moeten inboeten aan kwaliteit”, klinkt het bij de directie.

Dit plan is enkel mogelijk door het 5G-netwerk dat binnenkort in de Westhoek wordt uitgerold, een realisatie die tot stand komt dankzij het goedgekeurde dossier binnen de Europese oproep ‘CEF 5G for Smart Communities’. Dat dossier werd ingediend door het Jan Yperman Ziekenhuis, in samenwerking met de POM en e-BO Enterprises. Het gaat om een totale investering van 5,3 miljoen euro. Het geld komt onder meer van de Europese Commissie (75%) en de Provincie West-Vlaanderen (16%).

Jan Yperman is het eerste ziekenhuis in Europa om te testen in welke mate volledig geautomatiseerde drones voor medische doeleinden kunnen gebruikt worden. In augustus opent het nieuwe dialysecentrum van Jan Yperman in Diksmuide. Het ziekenhuis onderzoekt de mogelijkheid om de bloedstalen van patiënten via drones naar het labo te sturen voor analyse. 5G betekent veel sneller en stabieler mobiel internet, die verbinding zorgt voor een stabiele en veilige vlucht van de drones.

“Bloedstalen moeten snel, veilig en efficiënt in een labo terecht komen. Drones kunnen ons daarbij helpen”

“In de medische wereld moet het nog snel gaan. Als de drone uit Diksmuide met een staal arriveert, gaat die volledig geautomatiseerd naar het labo. Er hoeft dus niemand op het dak. Dit gaan we niet alleen voor stalen onderzoeken, maar bijvoorbeeld ook voor medisch materiaal en medicatie”, aldus directeur beleidsinformatie, innovatie en netwerken Caroline Gheysen.

VR en hulpverlening

Directeur beleidsinformatie, innovatie en netwerken Caroline Gheysen. © Jan Yperman Ziekenhuis

Naast de drone-logistiek ziet het ziekenhuis potentieel in nog een pak andere toepassingen die mogelijk worden door het 5G-netwerk. VR-beleving voor patiënten is een andere applicatie die het ziekenhuis graag wil uitbouwen. “Zowel op praktisch als op emotioneel vlak kan dit veel betekenen”, aldus Caroline. “In eerste instantie denken we aan patiënten die bijvoorbeeld aan thuisdialyse doen. Nu moet er steeds een verpleegkundige meermaals langsgaan bij de patiënt thuis om hem/haar op weg te helpen. Met behulp van VR kan diezelfde verpleegkundige vanuit het ziekenhuis meevolgen met de patiënt in diens thuisomgeving en zo heel doelgericht en accuraat vragen beantwoorden en communiceren met de patiënt.”

“Maar we kunnen het ook gebruiken om palliatieve patiënten zo waarheidsgetrouw mogelijk nog een huwelijksfeest van een dierbare te laten meemaken, bijvoorbeeld. Het is veel meer dan gewoon via een tablet de livestream meevolgen, met VR voelt het alsof de patiënt er écht bij is.”

“VR-technologie kan zowel op praktisch als op emotioneel vlak enorm veel betekenen voor onze patiënten”

Een laatste pilootproject draait rond ondersteuning op afstand bij dringende hulpverlening. Wanneer het Paramedisch Interventieteam (PIT) van Jan Yperman uitgestuurd wordt, is daar geen arts bij. Soms gebeurt het echter dat de toestand van de patiënt ter plaatse advies van een (spoed)arts vergt. “We willen nagaan hoe we de communicatie tussen de PIT-zorgverleners op het terrein en de artsen in het ziekenhuis nog kunnen verbeteren door een realtime videoverbinding via bodycams of smart glasses”, vertelt Caroline Gheysen. Zo kunnen artsen live meevolgen en meteen concreet advies geven.