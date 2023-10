Hoe uitzonderlijk is een baby van 5,5 kilo? “Baby’s van meer dan 5 kilo zien we slechts een keer per jaar”

In AZ Groeninge in Kortrijk kwam een baby van liefst 5,502 kilo ter wereld. Uitzonderlijk, maar geen record, blijkt uit een rondvraag bij de materniteiten in onze provincie. Zo kwam in Izegem enkele jaren geleden nog een baby ter wereld van 5,7 kilo. Volgens professor Annick Bogaerts worden baby’s niet per se zwaarder, maar stijgt de kans tijdens de zwangerschap op een zwaardere baby.

“Na drie keer goed persen was het voorbij”, lacht Charlotte Vanpeteghem (35) uit Kortrijk. De gynaecoloog die haar zoontje Cedric Scherpereel ter wereld bracht, was naar verluidt verbaasd over hoe vlot de bevalling verliep. De baby woog bij zijn geboorte in het Kortrijkse AZ Groeninge niet minder dan 5,502 kilo. Of dat een record is, vroeg mama Charlotte zich af.

“Vanaf 4,5 kilo zien we een baby als zwaar. Maar 5 kilo of meer? Dat is uitzonderlijk”

Uniek is het alvast wel, blijkt uit een rondvraag bij de materniteiten in onze provincie. “Vanaf 4,5 kilo wordt een baby aanzien als zwaar. Maar 5 kilo of meer? Dat is toch best uitzonderlijk. Het komt bij ons maar één keer per jaar voor”, klinkt het bij AZ Delta.

Maar een record? Dat niet. Een week na de geboorte van Cedric al kwam op de campus Rumbeke van AZ Delta een baby van 5,520 kilo ter wereld. En enkele jaren geleden zag een baby van liefst 5,7 kilo het levenslicht in de Sint-Jozefskliniek in Izegem.

Zwaardere baby’s?

Volgens gynaecoloog Benoit Rombaut van AZ Damiaan in Oostende worden baby’s steeds zwaarder. “De laatste tien jaar zien we op onze kraamafdeling het gewicht van baby’s toenemen. Al gaat het om een heel geleidelijke stijging.”

Bij de materniteit van AZ West in Veurne valt dan weer een ander geluid te horen. “We zien bij ons eigenlijk minder hoge geboortegewichten dan vroeger”, klinkt het. “Dat komt omdat we veel meer dan vroeger letten op de voeding en suikerinname van de moeder tijdens de zwangerschap. Vooral bij vrouwen met zwangerschapsdiabetes houden we dat zeer goed in de gaten.”

Gezonde voeding

Volgens Annick Bogaerts, professor en onderzoekster in Vroedkunde aan de KU Leuven, spelen meerdere factoren een rol in het geboortegewicht van baby’s. “Het gemiddelde geboortegewicht in Vlaanderen ligt op 3,3 kilogram. Bij een normale zwangerschap, waar de mama een normaal gewicht bijkomt van ongeveer 12 kilo, is er sowieso al 8,8 procent kans dat het kind zwaarder zal zijn dan 4 kilo bij de geboorte. Als de mama al zwaarlijvig is bij het begin van de zwangerschap, dan verdubbelt die kans. En als de mama dan nog meer gewicht dan normaal bijkomt tijdens de zwangerschap, is er 23 procent kans dat de baby zwaar zal zijn.”

“Er spelen heel veel factoren mee bij het gewicht van de baby: genen, gewichtstoename tijdens de zwangerschap, stress, eetgedrag enzovoort”

Daarnaast spelen ook nog de genen van de ouders, stress, het eetgedrag van de moeder of andere complicaties of omgevingsfactoren tijdens de zwangerschap mee. Ook culturele verschillen kunnen volgens Bogaerts een rol spelen. “Hoe dan ook is het belangrijk om op je voeding te letten. Daarom pleit ik ervoor dat de overheid meer moet inzetten op het begeleiden van eetgewoonten en gewicht van moeders tijdens de zwangerschap. Die factoren kunnen rechtstreekse invloed hebben op de gezondheid van de baby en daar moeten we ons bewust van zijn”, besluit de professor.