“Hier werken is fysiek zwaar”: elektrische brancard moet rugklachten voorkomen op spoeddienst Jan Yperman in Ieper

Corona zorgde voor grote druk op onze zorg en op de spoeddienst van het Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis blijft die druk toenemen. Het ziekenhuis investeert nu in een nieuwe ziekenwagen met elektrische brancard. “Op spoed werken is fysiek zwaar en rugbelastend.”

“Het aantal spoedcontacten stijgt”, zegt Maarten Delaere, hoofdverpleegkundige van de spoeddienst in het Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis. “We stevenen af op bijna 30.000 spoedcontacten in 2023. Een stijging van 18 procent in vergelijking met 2019, het jaar voor de start van de coronapandemie. Dat is ongezien. Voor corona hadden we gemiddeld 60 patiënten in 24 uur. Intussen zitten we aan 80 tot 85, met pieken boven de 100 patiënten per dag.”

Veel inspanningen

“Dit is ook een trend op andere spoeddiensten door een combinatie van factoren”, stelt Maarten. “Meer mensen bellen de noodcentrale voor medische hulp, ze bereiken de spoed ook vaker op eigen initiatief, en huisartsen organiseren zich anders nadat ze sterk hebben afgezien tijdens corona.”

“De spoeddienst is altijd open, maar heeft zijn beperkingen. We zijn er voor acute problemen, terwijl sommigen aankomen met andere verwachtingen. Dat vergt veel inspanningen van de collega’s. We hebben het gevoel dat de spoed op de drukste momenten van de week wat uit zijn voegen barst. Daar mag de patiënt niet onder lijden.”

Daarom investeert Jan Yperman. Het ziekenhuis heeft nu een nieuwe ziekenwagen met de modernste technieken voor het Paramedisch Interventie Team (PIT) dat 1.700 interventies per jaar doet. De opvallendste innovatie is een elektrische brancard die patiënten geruisloos optilt en schokloos in de ziekenwagen schuift.

“Een brancard opheffen en in een ambulance duwen kan moordend zijn voor de rug”, getuigt beroepsambulancier Kevin Alleman. “Voorkomen is beter dan genezen. In plaats van te heffen en te sleuren duwen we nu op een knopje. Het is een plezier om mee te werken.”

Extra comfort

“Een verbetering voor de spoedmedewerkers en vernieuwend binnen de dringende geneeskundige hulpverlening”, aldus Maarten. “Op spoed werken is fysiek zwaar en rugbelastend. We gaan ook in de ambulancewerking een stap verder in efficiëntie en ergonomie. Voor de patiënten, die soms heel voorzichtig moeten worden vervoerd, biedt het systeem extra comfort.”

“We willen ook de spoeddienst hertekenen in functie van gestegen ambulante behandelingen: de patiënt wordt hier op een comfortabele manier verzorgd en vertrekt dan naar huis. Het is een van de antwoorden op de toenemende druk.” (TP)