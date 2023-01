Het Vlinderhuis in AZ Delta bestaat tien jaar: “Eerlijk zijn tegen kinderen”

Het Vlinderhuis is een warme plek binnen AZ Delta waar kinderen en kleinkinderen van patiënten met een ernstige aandoening begeleid worden. Het werd tien jaar geleden opgericht en hielp in die tijd zo’n 600 kinderen die geconfronteerd worden met ziekte, overlijden of een andere ingrijpende gebeurtenis. “Kinderen vangen veel op en verlangen eerlijkheid”, zegt begeleidster Ilse Doom.

Wanneer een ouder of grootouder met een zware aandoening wordt opgenomen in een ziekenhuis kunnen kinderen dat niet altijd plaatsen. Om hen door die moeilijke periode te helpen, werd tien jaar geleden het Vlinderhuis opgericht binnen het toenmalig Heilig-Hartziekenhuis. “Van bij de start was er zowel een groepsaanbod op woensdagnamiddag als een individueel aanbod bij de kinderpsycholoog. Kinderen en jongeren, maar ook hun ouders en hulpverleners kunnen in het Vlinderhuis terecht voor advies en ondersteuning”, zegt Ilse Doom, die het Vlinderhuis mee oprichtte.

In het Heilig-Hartziekenhuis was het Vlinderhuis gevestigd op de vijfde verdieping in een kleine ruimte op de afdeling oncologie. “Dat was niet altijd ideaal. Als er veel kinderen waren, dan was dat vaak storend voor de zieken in de nabijgelegen kamers”, zegt Doom. In het nieuwe AZ Delta is er een grotere, aparte en rustige centraal gelegen ruimte voorzien.

Slechtnieuwsgesprek

Het Vlinderhuis ging officieel van start op 14 januari 2013. Ruim 600 kinderen werden er intussen opgevangen. Het gaat om kinderen die geconfronteerd worden met ziekte, overlijden of een andere ingrijpende gebeurtenis. “Onze ondersteuning varieert van een eenmalig contact tijdens bijvoorbeeld een slechtnieuwsgesprek tot ondersteuning bij een eerste bezoek aan een zieke ouder of grootouder op intensieve zorg. Andere kinderen komen vaker naar het Vlinderhuis, zo lang als nodig.”

De kinderen die langskomen krijgen uitleg over de aandoening of de behandeling van hun ouder of grootouder. Dit kan op woensdagnamiddag samen met lotgenoten ofwel individueel bij de kinderpsycholoog. Op woensdagmiddag bieden de begeleiders de kinderen de ruimte om te vertellen over hun gedachten en gevoelens. “Vaak gaan we een actueel thema gebruiken zoals de herfst of Sinterklaas. Op een speelse manier komen we meer te weten over de gevoelens van de kinderen. Er wordt geknutseld, gebakken en gespeeld, maar er is telkens ook een persoonlijke moment waar we dieper ingaan op de gedachten van het kind.”

vzw Maiks Sterrenhuisje

De medewerkers van het Vlinderhuis merken hoe waardevol het initiatief is. “De kinderen zijn opgelucht en dankbaar als we eerlijk zijn over wat er aan de hand is. De kinderen vangen veel op van wat volwassenen onderling zeggen. Vaak weten ze al veel, maar ze kunnen de verbanden niet altijd zien. Ze durven er vaak ook niet over te praten, omdat ze het zogezegd nog niet mogen weten”, zegt Doom. “Door er hier toch over te praten, kunnen ze hun gevoelens delen en beter begrijpen wat er gebeurt. Dit biedt veiligheid, hoe moeilijk de situatie ook is.”

Dankzij de vzw Maiks Sterrenhuisje, opgericht na het overlijden van de jonge Roeselarenaar Maik Van Beversluys, kan het Vlinderhuis ook gehaakte troostknuffels aanbieden aan de kinderen. “Het raakt me om te zien hoeveel dit voor de kinderen betekent. Veel kinderen nemen de knuffel vast en laten hem niet meer los. Een meisje vertrouwde me ooit toe hoe veilig ze zich voelde bij haar knuffel. Dat zijn heel waardevolle momenten.”