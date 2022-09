Herfstcampagne tegen Covid-19 goed van startin Blankenberge

Op de campus van AZ Zeno in Blankenberge is de aftrap gegeven van de herfstcampagne tegen Covid-19. “De opkomst was al meteen beter dan verwacht, dus dat stemt hoopvol. We hebben deze morgen zelfs nog extra spuitjes moeten voorzien”, zegt Kristof Baetens van AZ Zeno.

Het vaccinatiecentrum voor de herfstprik werd ondergebracht in het voormalig dagziekenhuis van AZ Zeno. De Blankenbergenaars moeten voor hun prikje dus niet langer in de cultuurzalen van het casino zijn. “Na twee jaar crisisorganisatie wilden we de vaccinaties integreren in het zorgproces en onderbrengen in de reguliere zorg. Geen betere plaats dan het lokale ziekenhuis om dat te doen”, zegt Bieke De Brabander, voorzitter Eerstelijnszorg Oostkust.

Er werden voor de herfstprik zo’n 20.000 uitnodigingen verstuurd. Kristof Baetens hoopt dat daar gehoor aan wordt gegeven: “De beelden van de eerste coronagolf zijn hier nog altijd op ons netvlies gebrand. Maar de opkomst was vandaag al meteen beter dan verwacht, dus dat stemt hoopvol. We hebben deze morgen zelfs nog extra spuitjes moeten voorzien.”

Deze week werden er twee vaccinatielijnen in gebruik genomen, vanaf volgende week zijn dat er vier. Goed voor zo’n zeshonderd vaccinaties per dag. “Vijfenzestigplussers die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, kunnen een taxivoucher aanvragen. Daarmee kunnen ze gratis heen en terug gebracht worden naar en van het vaccinatiecentrum”, geeft burgemeester Björn Prasse (Open VLD) nog mee.

Parkeerregeling

Gedurende de volledige vaccinatieperiode, die loopt tot 1 november, vervalt in enkele omliggende straten van AZ Zeno het normale bewonersparkeren. Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag kan je tussen 8 en 19 uur maximaal 1 uur parkeren met de parkeerschijf in de A. Rodenbachstraat (kant AZ Zeno en beide kanten van het pleintje) en Dr. Fr. Verhaeghestraat (voorkant AZ Zeno en kant kinderdagverblijf ’t Schelpje). Deze tijdelijke parkeerregeling geldt ook voor wie een bewonerskaart heeft. Het vaccinatiecentrum is te bereiken via het nummer 050 63 66 36. (WK)