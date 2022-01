Helft van 89 coronapatiënten AZ Delta vertonen geen symptomen en zijn om andere reden in het ziekenhuis

In AZ Delta Roeselare-Menen-Torhout gaat het aantal coronapatiënten exponentieel omhoog. Maar de helft van de coronapatiënten vertonen geen symptomen. “Die mensen komen via spoed binnen of voor een operatie en covid is dus niet de reden van hun opname”, zegt medisch directeur Dr. Lieven Wostyn. “De ligduur van de patiënten die besmet zijn met de omikronvariant, is ook een week korter. En ondertussen wordt bij meer dan 90 procent van de patiënten een besmetting met omikron vastgesteld. Op de dienst intensieve zorgen is de overgrote meerderheid van de patiënten besmet met de deltavariant, die dus ziek makender is.”

De coronacijfers in AZ Delta Roeselare-Menen-Torhout verdienen een woordje duiding nu de omikronvariant overheersend is. De cijfers schieten de hoogte in, maar slechts de helft van de patiënten wordt opgenomen omwille van corona. Bij de andere patiënten, die geen symptomen vertonen, wordt de besmetting toevallig vastgesteld. Mensen komen om één of andere reden binnen op spoed, maar blijken ook besmet zonder dat zelf te beseffen. “Ook wie geopereerd moet worden, wordt getest en ook daar worden behoorlijk wat besmettingen vastgesteld. Ingrepen die moeilijk kunnen worden uitgesteld laten we doorgaan bij asymptomatische patiënten. Zo was er vandaag ook een hartoperatie bij een besmette patiënt”, geeft dr. Lieven Wostyn als voorbeeld.

Het grote probleem is het uitvallen van de medewerkers, in Rumbeke alleen al zijn dat er 65

Omikron is nu al in meer dan 90 procent de oorzaak van de besmetting. “Maar vanaf nu moeten we ook niet meer systematisch testen op de virusvariant op advies van het nationaal referentiecentrum. Op intensieve zorgen liggen nu tien patiënten en het is duidelijk dat de deltavariant daar vaker de boosdoener is. Het is ook zo dat de ligduur van omikronpatiënten bijna een week korter is dan de gemiddelde ligduur bij de deltavariant, 15 dagen ten opzichte van 20 dagen.”

Niettemin zijn de cijfers dus flink de hoogte in geschoten. Maandag waren er nog 54 patiënten, nu zijn dat er al 89. Elf dagen geleden, op maandag 10 januari waren dat er nog maar 20. In die tijd zijn de cijfers dus meer dan verviervoudigd, met die kanttekening dat corona bij de helft van de patiënten niet de reden is van de ziekenhuisopname.

Eerste overlijden in vijfde golf

Op deze statistiek, die loopt tot 11 januari, is te zien dat op die dag al 90 procent van de besmettingen met de omikronvariant werden vastgesteld.

De stijging van het aantal patiënten is verdeeld over de diverse campussen: Rumbeke 57 (+21 ten opzichte van maandag 17 januari), Brugsesteenweg Roeselare 13 (+5), Menen 10 (+5) en Torhout 9 (+4). In de eerste vier golven waren al 400 overlijdens, daar is zopas een eerste overlijden bij gekomen in de vijfde golf.

“De patiënten zijn ook duidelijk minder ziek”, aldus dr. Lieven Wostyn. Maar er stelt zich ondertussen wel een ander probleem. Ingrepen moeten worden uitgesteld wegens het uitvallen van medewerkers. “In Rumbeke alleen al gaat dat om 65 medewerkers en het is niet evident om dat op te vangen. Besmette werknemers die asymptomatisch zijn, mogen aan de slag blijven. Het liefst op een covidafdeling.”