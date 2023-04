Heilig Hart organiseert samen met partners vierde editie van ‘Op weg naar werk’ in Het Perron in Ieper: “Met goede wil langs beide kanten is er veel mogelijk”

Het evenement ‘Op weg naar werk’ wil het taboe rond psychische kwetsbaarheid in de werkcontext doorbreken. Met tips, oefensollicitaties en getuigenissen komen werkgevers en mensen met psychische kwetsbaarheid er dichter bij elkaar. Op dinsdag 25 april vindt de vierde editie van dit evenement plaats in het Perron in Ieper.

Eén op vier personen krijgt ooit te maken met psychische problemen. Door vooroordelen, stigmatisering, schaamte en gebrek aan kennis komt dit weinig of niet aan bod in de werkcontext. Tijdens ‘Op weg naar werk’ ontmoeten werkgevers en mensen met een psychische kwetsbaarheid elkaar in een veilige context en kunnen mogelijke drempels in alle vrijheid besproken worden.

“We merken dat mensen met een psychische kwetsbaarheid na hun behandeling vaak in een spanningsveld zitten”, vertelt Bruno Libbrecht, diensthoofd ergotherapie in Heilig Hart Ieper. “Ze zijn gemotiveerd om terug aan de slag te gaan, maar twijfelen over het eigen aankunnen en hun kansen op de arbeidsmarkt. Nochtans is een gepaste job of activiteit zeer waardevol in het herstelproces. Door hierrond tips en getuigenissen aan te bieden, willen we hen ondersteunen om terug de stap naar werk te zetten.”

Samenwerking begeleidende diensten

Voor de organisatie van dit evenement slaan verschillende begeleidende diensten uit de regio de handen in elkaar. Met name Heilig Hart Ieper, GTB, Emino en Hedera gaan samen voor meer aangepaste tewerkstelling. Ann Lapere, bemiddelaar bij GTB (gespecialiseerd team bemiddeling, red.), vertelt: “Vanuit GTB begeleiden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een groot deel van de mensen die we begeleiden naar werk, kampt met een psychische problematiek. We merken dat het vaak moeilijker is om werkgevers te sensibiliseren voor een psychische kwetsbaarheid dan voor een fysieke klacht. Fysieke klachten zijn zichtbaar en kunnen duidelijke oplossingen krijgen. Het psychische luik ligt iets anders.”

“Nochtans is er met goede wil langs beide kanten veel mogelijk”, vult Brian Desmet van Emino aan. “Daarom zetten we hier samen met veel enthousiasme onze schouders onder.” Leen Dekein, ergotherapeut en arbeidscoach bij het centrum voor psychische revalidatie Hedera: “Als arbeidscoach merk ik dagelijks dat het belangrijk blijft om psychische kwetsbaarheid bespreekbaar te maken. Door hierover vanaf het begin open te communiceren, vergroot je de kansen op duurzame tewerkstelling en een match tussen werkzoekende en werkgever. Daarom is dit een zeer waardevol evenement.”

Uniek evenement

‘Op weg naar werk’ is een uniek evenement in de regio. “We kregen al de vraag vanuit andere regio’s naar de concrete uitwerking van een dergelijk initiatief. Het samenbrengen van zorg en werkveld is vrij onontgonnen gebied. Met dit initiatief werken we heel wat drempels weg. Enerzijds slaan we de brug naar werkgevers, anderzijds is het de bedoeling dat potentiële werknemers kennis en vertrouwen opdoen”, aldus Bruno Libbrecht en Ann Lapere.

Tijdens het evenement zijn een dertiental werkgevers present, wordt gerekend op een 25-tal deelnemers en worden zes tot acht verhalen verteld door mensen over hun weg naar tewerkstelling. Onder meer Peggy en Leonie brengen hun verhaal. Peggy werkt momenteel in het arbeidszorginitiatief Stuurkracht 2 en wil in de toekomst graag aan de slag in de zorgsector. Leonie volgt momenteel een opleiding in Vives Kortrijk en Gent en werkt al als ervaringsdeskundige in Heilig Hart Ieper.