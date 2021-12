Goed nieuws op kerstavond: aantal coronapatiënten in AZ Delta met kwart naar beneden

Er moet natuurlijk wat voorbehoud gemaakt worden omdat de coronavariant omikron zich aan het doorzetten is, maar op vijf dagen tijd is het aantal coronapatiënten in AZ Delta toch met een kwart gedaald.

Op de dienst intensieve zorgen is het nog altijd alle hens aan dek, dat blijkt uit volgende reportage. Maar de cijfers van deze week ogen een stuk gunstiger. Met die kanttekening dat omikron aan een opmars bezig is. Maandag werden nog 71 patiënten met corona verzorgd op de campussen van AZ Delta, nu zijn dat er nog 53 (-18) verspreid over Rumbeke 31 (-14), Brugsesteenweg Roeselare 5 (=), Menen 4 (-3) en Torhout 13 (-1).

Het aantal patiënten dat intensieve zorgen nodig heeft is ook gedaald tot 20 (-6), maar maar maakt nog 37 procent van het totaal aantal patiënten uit.

Corona blijft ook dodelijk. Afgelopen week lieten opnieuw drie mensen het leven. Het totaal in de vierde golf komt zo op 57, over de vier golven samen komen we aal 387 overlijdens.