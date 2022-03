Frank Vandenbroucke steekt directie, artsen, medewerkers en vrijwilligers van het AZ Groeninge in Kortrijk hart onder de riem

Op vrijdagnamiddag 11 maart, twee jaar na het begin van de corona-epidemie kwam vice-eersteminister Frank Vandenbroucke een hart onder de riem steken bij directie, artsen, medewerkers en vrijwilligers van het AZ Groeninge in Kortrijk.

Hij bezocht na een werkvergadering onder meer de Spoedopname en de afdeling Intensieve Zorgen en luisterde naar ervaringen van artsen, medewerkers en vrijwilligers.

Twee jaar lang al legde corona een enorme druk op het gezondheidssysteem. “Deze twee onwezenlijke jaren hebben het uiterste gevraagd van het zorgpersoneel”, luidt het bij AZ Groeninge.

Dat beaamt ook vice-eersteminister Frank Vandenbroucke: “De crisis duurde twee jaar en was er in golven. Het is zeer uitputtend en slopend geweest voor het zorgpersoneel. Mensen vertellen me dat hun batterij leeg is. Ze zijn tot het uiterste geweest en recupereren nog. Iedereen hoopt om nu naar een meer rustige periode toe te gaan.”

Inzet

“Er is een enorme inzet nodig geweest en er moest snel bijgeleerd worden want het ging over een nieuwe ziekte. Er was ook enorm veel lijden en verdriet. Ik hoor hier in AZ Groeninge wel over een enorme solidariteit binnen het ziekenhuis. Zowel zorg- en logistiek personeel als sociale en technische diensten moesten zich uitermate inzetten. Daar was zeer veel creativiteit voor nodig. Alles werd spontaan georganiseerd.”

De vice-eersteminister vindt dat het AZ Groeninge een zeer goed ziekenhuis is dat kwaliteit wil bieden en zeer hoge ambities heeft. “Ik bedank iedereen voor wat hier gepresteerd werd. We moeten uit de coronacrisis lessen trekken naar de toekomst toe. De samenwerking tussen verschillende disciplines is naar voor gekomen als iets heel belangrijks.” De leuze van het personeel is ‘There’s no I in Team’.

“Ook de samenwerking met de woonzorgcentra in de regio was heel belangrijk, die banden die gesmeed werden moeten blijven. We leerden ook hoe je in een gezondheidscatastrofe goede zorgen kan blijven bieden en topkwaliteit bieden zodat de patiënten tevreden zouden zijn.”

Nog 30 coronapatiënten

Het waren onwezenlijke tijden voor de 250 artsen, 3.200 medewerkers en 200 vrijwilligers van het ziekenhuis. In het AZ Groeninge verblijven momenteel nog 30 coronapatiënten, onder wie nog één op Intensieve Zorgen.

(EDB)