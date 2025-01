Ex-profvoetballer Anthony Van Loo (36) moet opnieuw hartoperatie ondergaan: “Maar ik ben in goede handen bij hartspecialist La Meire”

Oud-profvoetballer Anthony Van Loo moet opnieuw onder het mes voor een hartoperatie. “Mijn situatie wordt nog steeds nauwgezet opgevolgd, nu blijkt dat een nieuwe operatie noodzakelijk is. En dat moet zo snel mogelijk gebeuren.” Voor het gezin was het ook even schrikken. “Maar alles komt goed, ik heb alle vertrouwen in dokter La Meire.”

Vorige vrijdag was Anthony Van Loo een partijtje padel gaan spelen, tot hij plots nadien een telefoontje kreeg. “Mijn hart wordt nog gemonitord, in het ziekenhuis hadden ze vreemde waarden opgemerkt. Daarna volgden opnieuw heel wat onderzoeken. Blijkbaar is het ‘lek’ in mijn hart opnieuw groter geworden, een nieuwe operatie dringt zich op. Dat moet nu zo snel mogelijk gebeuren. De specialisten hebben zich samen gezet, men kijkt nu om dit nog voor het einde van de maand te doen. Het is opnieuw een vrij ingrijpende operatie die zal gebeuren in het UZ in Jette bij dokter La Meire. Echt een topdokter, recent opereerde hij ook met succes AA Gent-speler Noah Fadiga.”

De hartproblemen staken de kop op toen Anthony Van Loo voor KSV Roeselare voetbalde, de club waarvoor hij ook zijn debuut maakte in het profvoetbal. Zijn jeugdopleiding had hij genoten bij Cercle en Club Brugge. In zijn Roeselaarse periode, hij speelde er van 2006 tot 2010, werd al defibrilator ingeplant. In juni 2009 moest die defibrilator een eerste keer zijn werk doen in een eindrondewedstrijd tegen FC Antwerp. Daarna voetbalde hij bij KV Mechelen en KV Kortrijk en in Kortrijk redde de defibrilator in mei 2018 voor de tweede keer zijn leven. Daarna volgde een nieuwe operatie, maar samen met de cardiologen werd toen beslist dat hij beter zou stoppen met voetballen. Bij KVK nam hij dan ook afscheid van zijn voetbalcarrière.”

Nieuwe job

Ondertussen is Anthony Van Loo uit het voetbal verdwenen. “Ik sluit niet uit dat ik later opnieuw iets doe in het voetbal, maar voorlopig hou ik het bij het volgen van mijn zoontje die bij Zedelgem voetbalt. Sinds twee maanden ben ik ook de slag gegaan als ‘warranty advisor’ bij BMW De Mey in Knokke.” (lees verder onder de foto)

Een kiekje van afgelopen zomer, Anthony Van Loo met zijn gezin, echtgenote Evelien en zoontje Matthis en dochter Camille. “Het was natuurlijk even schrikken.”

Door de nieuwe operatie zal Anthony ook een tijd buiten strijd zijn. “Wellicht een hele periode in het ziekenhuis, het herstel na de operatie zou ook een zestal weken vergen. De kans is ook groot dat ze mijn borst moeten op maken.”

Ook zijn Anthony’s broer Angelo, die ook met dezelfde hartproblemen kampt, onderging al een operatie. Met hem gaat het goed. “En met mij komt het ook wel goed, ik ben in goede handen bij dokter La Meire. Iemand die verdient eens in de picture te staan, want hij heeft al heel wat hartpatiënten geholpen en komt niet veel in het nieuws.” Ook voor vrienden familie was het even schrikken. Anthony en zijn vrouw Evelien zijn de ouders van Matthis (9) en Camille (6).