Enkel in deze 9 erkende borstklinieken wordt behandeling borstkanker binnenkort nog terugbetaald

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wil dat mensen die borstkanker krijgen enkel nog behandeld worden in erkende borstklinieken. Nu kan dat ook in een borstcentrum, maar uit onderzoek van Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg blijkt dat patiënten 30 procent meer kan hebben om te sterven aan de kanker als ze zich in zo’n niet-erkend centrum laten behandelen. Maar het is soms erg moeilijk om als patiënt te weten of een kliniek nu wel echt z’n strepen verdiend heeft of niet, dat wil de minister aanpakken.

Niet genoeg expertise

Elk jaar krijgen ruim 10.000 vrouwen en 100 mannen te horen dat ze borstkanker hebben. Minister Vandenbroucke wil de best mogelijke behandeling voor die patiënten garanderen. “Ziekenhuizen die geen erkenning als borstkliniek hebben, mogen in de toekomst geen behandelingsplan voor borstkanker meer opstellen en dus geen diagnose stellen noch opereren”, klinkt het.

“Die erkenning krijg je als kliniek als je aan bepaalde criteria voldoet. De insteek is dat je een minimumaantal diagnoses moet stellen per jaar om voldoende expertise te kunnen opbouwen. Daarnaast eisen we ook een multidisciplinair team dat ingezet wordt bij elke behandeling. De cijfers zijn duidelijk: er is een hoger overlevingsrisico als je je laat behandelen in een erkende borstkliniek met een hoog volume aan behandelingen, ik denk dat elke patiënt die kans ook verdient.”

9 West-Vlaamse erkenningen

West-Vlaanderen telt in totaal 11 ziekenhuizen, verspreid over 20 steden en gemeentes. Negen van onze ziekenhuizen hebben een erkende borstkliniek: AZ Sint-Jan campus Brugge, Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper, AZ Sint-Lucas in Brugge, AZ Groeninge in Kortrijk, AZ Damiaan in Oostende, AZ Delta campus Rumbeke zijn coördinerende borstklinieken met minstens 125 diagnoses per jaar, Sint-Andriesziekenhuis in Tielt, OLV Van Lourdensziekenhuis in Waregem en Sint-Jozefskliniek in Izegem zijn zogenaamde satellietklinieken met minstens 60 diagnoses per jaar.

Beide soorten zijn erkend als een gespecialiseerde borstkliniek, het enige verschil zit in het aantal gevallen die ze jaarlijks behandelen. De satellietklinieken zijn doorgaans kleiner, zien minder patiënten en werken daarvoor samen met een coördinerende kliniek om hun expertise aan te scherpen. AZ Zeno in Knokke-Heist en AZ West in Veurne hebben enkel een niet-erkend borstcentrum, die worden dus niet opgenomen in de lijst van minister Vandenbroucke.

Geen terugbetaling

“Het probleem is dat tal van ziekenhuizen in ons land zichzelf omschrijven als borstkliniek zonder dat ze een erkenning op zak hebben. Ze geven via hun website foutieve of misleidende informatie en wekken de indruk een erkende borstkliniek te zijn. Ik reken onder andere op de huisartsen om hun patiënten wel naar de juiste plek door te verwijzen”, aldus Frank Vandenbroucke. Het blijft de keuze van de patiënt waar hij/zij zich laat behandelen, maar dat wordt door de minister stellig afgeraden.

Om die woorden kracht bij te zetten, is hij van plan om een procedure op te starten die ervoor zorgt dan borstkankerbehandelingen enkel nog terugbetaald worden in de erkende borstklinieken. Als het even kan, wil hij het zelfs laten verbieden dat niet-erkende centra überhaupt nog diagnoses stellen of operaties uitvoeren. Zijn standpunt wordt tevens toegejuicht door borstkankerorganisatie Think Pink.