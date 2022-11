Eerste spadesteek huisartsenwachtpost gelegd, vanaf volgende zomer al nieuwe locatie

Naast de spoedgevallendienst van het AZ Damiaan werd de eerste steen gelegd voor een nieuwe huisartsenwachtpost. Tegen september 2023 zullen daar consultaties plaatsvinden.

“De huisartsenwachtpost is bedoeld voor eerstelijnszorg waarbij dringende zaken, die niet kunnen wachten tot na een weekend, door ons behandeld wordt”, zegt Alison Helsmoortel, coördinator van de wachtpost. In een ver verleden werden huisartsen gewoon uit hun bed gebeld. Daarna gingen ze zich organiseren en sinds 2012 is er een wachtpost in de Edith Cavellestraat (in het Huis van het Kind) zodat er ook consultaties kunnen gebeuren tijdens het weekend. “In het systeem zijn er 50 meewerkende huisdokters in een beurtrol voor de wacht”, zegt Alison Helsmoortel.

Er was nood aan een verhuis. Schepen voor welzijn Natacha Waldmann (Groen) : “De huidige locatie in de Edith Cavellstraat is krap en wordt gedeeld met andere instanties. Er was nood aan schaalvergroting en een betere dienstverlening.” De nieuwe wachtpost, vlakbij het toekomstige AZ Oostende laat toe om nauwer samen te werken met de spoedgevallendienst. “Zo wordt de triage geoptimaliseerd en komt de patiënt bij de juiste arts terecht. Er zijn nu jaarlijks 10.000 consultaties door inwoners van Bredene en Oostende”, zegt dokter Helsmoortel.

Samenwerking

Vlak naast de spoedgevallendienst aan de Konterdamkaai wordt een nieuw gebouw gezet met 338 m² voor de huisartsenwachtpost en nog 155 m² uitbreiding voor de spoedgevallendienst. Daarboven kunnen nog 3 bouwlagen komen voor de uitbreiding van het ziekenhuis, maar dat is nog niet concreet. Algemeen directeur Bart De Bock (AZ Oostende) : “De keuze voor de locatie is bewust. De wachtpost is erkend door het Riziv en de overheid beveelt een samenwerking tussen de wachtpost en de dienst spoedgevallen aan. Daardoor ontstaat hier geïntegreerde zorg. En het is handig voor beeldvorming of onderzoeken en doorverwijzing.”

Ook bij de dienst spoedgevallen is men overtuigd. Dokter Saartje Bogaerts (diensthoofd spoedgevallen) : ”Door patiënten die niet op spoed thuishoren na overleg te kunnen verwijzen naar de deze eerstelijnspost, zal er meer tijd en zorg beschikbaar zijn voor die mensen die wel op spoed thuishoren. We zitten op een boogscheut van elkaar en zullen elkaar vaker zien. We kijken uit om de samenwerking intenser te maken.”

Modern

In de huisartsenwachtpost komen 2 kabinetten voor dokters en 1 ruimte voor een verpleegkundige. De post zal beschikken over alle modern materiaal en ook over 2 slaapkamers voor de dokter en chauffeur van wacht.” Wat de nieuwe huisartsenwachtpost kost, wil men niet zeggen. “We weten enkel wat de grondwerken kosten. Voor de rest van de bouw hangt het af van de bouwprijzen. We spreken toch over ettelijke miljoenen euro’s”, luidt het.

“De huisartsenwachtpost moet nu onderhandelen met het Riziv over welk bedrag ze krijgen als subsidie en dat wordt integraal doorgestort naar het ziekenhuis. Ook dat bedrag staat nog niet vast.” De nieuwe wachtpost opent in het najaar van 2023, ongeveer gelijktijdig met de eengemaakte spoedgevallendienst. (efo)