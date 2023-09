Doneer jouw bh’s aan az groeninge: “We creëren borstbewustzijn met meterslange bh-slinger”

Oktober is borstkankermaand. Om borstbewustzijn te creëren, wil az groeninge in het ziekenhuis een meterslange bh-slinger ophangen. “Want tijdig borstkanker opsporen, maakt wel degelijk het verschil.” Doneer jouw bh’s tegen donderdag 5 oktober aan het onthaal aan de hoofdingang van campus Kennedylaan.

“We hopen zo mensen aan het denken te zetten over borstkanker en het belang van tijdig te controleren”

Oktober is de internationale actiemaand in de strijd tegen borstkanker. Ook in az groeninge wordt jaarlijks info gegeven over preventie via hun tv-schermen en sprekende acties. “We hangen slingers van bh’s uit van de parking naar het ziekenhuis in de gaanderij en bij de ingang van de E-blok”, zegt Kathleen Denauw (60), borstverpleegkundige bij de Borstkliniek. “We hopen zo mensen aan het denken te zetten over borstkanker en het belang van tijdig te controleren. Jaarlijks zien we zo’n 300-tal patiënten. Hoe vroeger je erbij bent, hoe beter omdat de behandeling dan minder zwaar is en we borstbesparend kunnen opereren.”

Er zijn verschillende indicaties voor borstkanker zoals een zwaardere borst, ingetrokken tepel, een knobbel, een wondje die slecht geneest, vochtverlies uit de tepel, een intrekking in de huid van de borst of roodheid en warmte. “Het is dus heel belangrijk dat patiënten hun eigen borsten goed kennen en op geregelde tijdstippen – niet tijdens de menstruatieperiode – in de spiegel kijken. Pas op, meeste borsten zijn niet gelijk en pijn is op zich geen referentie naar borstkanker”, waarschuwt Kathleen.

“Daarnaast is er de tweejaarlijkse screeningsmammografie. Mensen tussen 50 en 69 jaar krijgen daar steeds een uitnodiging voor, maar jammer genoeg is de dekkingsgraad slechts 61 procent in West-Vlaanderen. Het onderzoek wordt nochtans volledig terugbetaald. Met de huidige technologie kunnen we al kleine letsels opsporen van 3 à 4 millimeter die je zelf nooit zal voelen.”