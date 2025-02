Directeur Sint-Andriesziekenhuis over hervormingsplannen van nieuwe regering: “Aan tafel gaan zitten en constructief meedenken”

Zorgkoepel Zorgnet-Icuro wil de schouders zetten onder de omvorming van kleine(re) ziekenhuizen en campussen naar dagziekenhuizen, een voorstel dat in het regeerakkoord staat. Peter Lauwyck, de algemeen directeur van het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis, schiet dat voorstel niet a priori af. Hij pleit zelfs al langer voor een reorganisatie. “Een transitie dringt zich al langer op, al hopen we dat we in Tielt de huidige zorg kunnen blijven aanbieden.”

In het regeerakkoord staat te lezen dat het ‘inefficiënt is om identieke ziekenhuizen te handhaven op locaties die slechts enkele kilometers van elkaar verwijderd zijn, zowel wat betreft de financiering als zorgkwaliteit’. Concreet zouden ziekenhuiscampussen met minder dan 250 ‘acute’ bedden naar dagziekenhuizen omgevormd worden. Dat betekent dat één op vijf ziekenhuizen ‘s nachts zou moeten sluiten, al zou de overheid wel uitzonderingen toestaan om voldoende geografische spreiding te behouden en om de aanrijtijden voor spoeddiensten niet in het gedrang te laten komen.

Vragende partij

Volgens Peter Lauwyck mag dat voorstel niet a priori afgeschoten worden. “Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, maar binnen de sector zijn we al tien jaar vragende partij voor een reorganisatie. Uit de jaarlijkse MAHA-sectoranalyse van Belfius blijkt dat alle ziekenhuizen samen verlieslatend zijn. Dat is niet houdbaar. Wellicht zullen er niet plots extra centen komen, dus er moet iets gebeuren. Een transitie is noodzakelijk en we moeten dus mee aan tafel gaan zitten en constructief meedenken. Daar heb ik trouwens ook voor gepleit bij zorgkoepel Zorgnet-Icuro.”

Specifiek voor Tielt, dat 287 bedden telt, hoopt de directeur wel dat alles bij het oude blijft. “Wat er uiteindelijk uit de bus zal komen valt af te wachten, al hebben we met het Sint-Andriesziekenhuis voor alle duidelijkheid zeker de ambitie om dezelfde zorg te kunnen blijven aanbieden als op vandaag.” (SV)