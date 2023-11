Dienst Spoedgevallen in Oostends Serruysziekenhuis volledig operationeel

Sinds donderdag zijn de Spoedgevallendiensten in AZ Oostende-Damiaan of AZ Oostende-Serruys opnieuw operationeel. Wel belangrijk is te weten dat voor zwangeren, bevallingen en kindergeneeskunde men best onmiddellijk naar AZ Oostende-Damiaan gaat. Er is immers geen verloskwartier of kinderafdeling meer in Serruys.

Sinds 1 november werken de 2 Oostendse ziekenhuizen onder de naam van AZ Oostende vzw.

Controlelijsten

Na de defusie van AZ Sint-Jan Brugge moeten in AZ Oostende-Serruys alle technische systemen, netwerken, administratieve koppelingen … worden aangepast en getest. Daarbij staat de veiligheid van alle patiënten voorop. Elke dienst wordt volledig gecontroleerd aan de hand van controlelijsten en starten op volgens strikte draaiboeken.

Een standaarddienst wordt op zo’n 150 à 200 punten doorgelicht. Daarom is er een overgangsfase tot 13 november waarin het zorgaanbod in Serruys tijdelijk is teruggeschroefd terwijl alle zorg in Damiaan verzekerd blijft.

Overgang

De teams gingen vanaf 1 november onvermoeid aan de slag om de overgang mogelijk te maken. Sinds 6 november startten we de activiteiten in AZ Oostende-Serruys in fases weer op.

De diensten medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde startten als eersten succesvol op. Ook het ziekenhuisonthaal, de apotheek, het labo en de meeste raadplegingen gingen terug van start, net als enkele zorgeenheden en ondersteunende diensten.

Verloskwartier

Sinds donderdag zijn de Spoedgevallendiensten opnieuw operationeel in beide ziekenhuizen. Wat wel belangrijk is: voor zwangeren, bevallingen en kindergeneeskunde kan men best onmiddellijk in AZ Oostende – Damiaan terecht. Er is immers geen verloskwartier of kinderafdeling meer in Serruys.

Ook het operatiekwartier en intensieve zorg in Serruys zijn opgestart, specifiek voor urgenties. Vanaf 13 november wordt de normale activiteit hernomen.

Overige raadplegingen en diensten

De komende dagen gaan ook alle overige raadplegingen en diensten in Serruys opnieuw van start. Je kan de evolutie volgen via de website www.azoostende.be.

Alle diensten en consultaties blijven bereikbaar op de bekende telefoonnummers.

Onderwaterbevalling

Bij het maken van je afspraak bij een specialist verneem je in welk ziekenhuis je wordt verwacht. De beide ziekenhuizen werken intussen verder toe naar het fusieziekenhuis.

Intussen vond ook de eerste onderwaterbevalling plaats in AZ Oostende-Damiaan. Nayèla was op dinsdag 7 november de eerste baby die in AZ Oostende onder water het levenslicht zag. AZ Oostende blijft dus de mogelijkheid om onder water te bevallen in Oostende aanbieden.