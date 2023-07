Dagziekenhuis Parkinson viert 10-jarig bestaan met daguitstap: “Een onbezorgde en fijne dag”

Patiënten, hun mantelzorgers en de personeelsleden van het dagziekenhuis Parkinson trokken op uitstap om het 10-jarig bestaan van de afdeling te vieren. Van een bezoek aan de IJzertoren tot een ritje met de gocart, er was voor elk wat wils!

Stefaan Vankinderen is therapeutisch coördinator van het dagziekenhuis Parkinson van AZ Delta. “Het dagziekenhuis is tien jaar geleden gestart als een proefproject van de federale overheid. Wij vallen onder het ziekenhuis, maar door ons laagdrempelige aanbod, zien we onszelf eerder als een tussenschakel tussen de eerstelijnszorg en het ziekenhuis.” Het aanbod is heel gevarieerd. “Op maandag en dinsdag komen patiënten op controle. Met ons team van psychologen, ergotherapeuten, logopedisten, kinesisten, verpleegkundigen en neuroloog kijken we wat de werkpunten zijn en waar we de mensen kunnen helpen om hun levenscomfort te verbeteren.” Op donderdag organiseert het team groepssessies voor mensen met Parkinson en hun mantelzorgers, zoals Nordic Walking in het Sterrenbos of zwemmen. “En vrijdag is een revalidatiedag waar we mensen iets meer in de diepte helpen met bijvoorbeeld in en uit de auto stappen, leren fietsen, enzovoort.”

Juiste persoon

Parkinson is een groeiende ziekte. Om de zes maanden ziet het team zo’n 300-tal personen en er zijn nog veel mensen die eenmalig langskomen. “Ons team bestaat uit tien personen verspreid over verschillende disciplines en dat is net de meerwaarde van ons dagziekenhuis. Wij kunnen alle aspecten van de ziekte aanpakken, mensen zitten meteen bij de juiste persoon en bovendien werken wij op een heel laagdrempelige manier.” Stefaan wil ook nog even de eigenheid van het dagziekenhuis benadrukken: “Wij hebben een extra aanbod voor mensen met Parkinson: patiënten van AZ Delta, maar ook van ver daarbuiten. Wij willen mensen helpen en in tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, hebben wij niet de intentie om patiënten af te snoepen van andere ziekenhuizen.”

Ijzertoren en gocart

Om hun 10-jarig bestaan in de kijker te zetten, organiseerde het team Dagziekenhuis een daguitstap voor patiënten en mantelzorgers. “We wilden de deelnemers in de eerste plaats een onbezorgde en fijne dag bezorgen”, weet Stefaan. Het programma bracht voor elk wat wils: van een bezoek aan de IJzertoren tot een ritje met een gocart. “En dat is nodig, want onze patiënten zijn heel divers. Wij zien zowel jonge, pas gediagnosticeerde, patiënten als meer zorgbehoevende personen.” Het was een geslaagde dag voor patiënten én begeleiders! (Lieve Coffyn)