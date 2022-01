Coronacijfers AZ Delta spectaculair de hoogte in, maar minder patiënten op intensieve en geen enkel overlijden op week tijd

In vergelijking met maandag 10 januari was het aantal coronapatiënten binnen de ziekenhuismuren van AZ Delta Roeselare-Menen-Torhout maandagmiddag van 20 naar 54 gestegen. Het aantal patiënten dat intensieve zorgen nodig heeft is wel nog gezakt en in een week tijd was er geen aan corona gerelateerd overlijden.

Maar medisch directeur dokter Lieven Wostyn tempert: “De meeste besmettingen situeren zich op de dienst geriatrie, het aantal patiënten op intensieve is zelfs nog gedaald.”

De 54 patiënten zijn gespreid over de campussen Rumbeke 36 (+24), Brugsesteenweg Roeselare 8 (+6), Menen 5 (+1) en Torhout 5 (+3). Het aantal overlijdens sinds de uitbraak van de pandemie in maart 2020 blijft op 400, hetzelfde aantal als vorige maandag.