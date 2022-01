Coronacijfers AZ Delta Roeselare-Menen-Torhout nemen flinke duik naar beneden, maar wel opnieuw acht overlijdens op week tijd

In een week tijd is het aantal coronapatiënten in AZ Delta gedaald van 45 naar 28. Ook op intensieve zorgen is de daling flink voelbaar. Daar werden deze middag nog elf patiënten verzorgd, tegenover 18 de week voordien. Maar niettemin vielen bij de jaarwisseling wel acht overlijdens in een week tijd te betreuren.

De Omikronvariant zorgt voor heel wat nieuwe besmettingen, maar in de ziekenhuiscijfers van AZ Delta is dit (voorlopig) nog niet merkbaar. In drie weken tijd is het aantal patiënten van 86 naar 28 gezakt, ten opzichte van maandag 27 december zijn er 17 patiënten minder. Die 28 patiënten zijn verdeeld over de campussen Rumbeke 18 (-8 tgo vorige week maandag), Brugsesteenweg Roeselare 2(-3), Menen 2 (=) en Torhout 5 (-5).

Het aantal patiënten op intensive care bedraagt nu nog 11 (-8). Maar niettemin blijft het virus ook dodelijk. In een week tijd lieten opnieuw acht mensen het leven, wat het totaal in de vierde golf op 68 brengt en op 398 in totaal.