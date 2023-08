Compleet dorp in de weer tijdens benefiet voor door tumor getroffen Odalyo (16 maanden):“Ooigemnaars tonen hun hart als het nodig is”

Zowat de complete dorpskermis in Ooigem op 26 en 27 augustus vormt dit jaar de inzet voor de benefiet voor baby’tje Odalyo. Zijn ouders Dilayla Vital de Matos en Reinilde Logier belandden van de hemel in de hel bij de geboorte toen bleek dat in zijn beide oogjes een tumor schuilde. Niet alleen is de behandeling van de tumoren een zware opgave, het gezin moet zich ook mentaal en fysiek aanpassen aan de blijvende blindheid van het jongetje. Om het financiële leed te verzachten, werd een benefiet opgestart.

“Onbeschrijfelijk, niet in woorden te vatten”, reageert Odalyo’s mama Dilayla Vital de Matos op de vraag wat de benefiet met haar en haar vrouw doet. “We zijn hier mega mee gediend. Mijn mama wou iets op poten zetten en riep de hulp in van Viviane van café De Klokke.” En die laatste bracht samen met Marleen Himpe van ‘t Paradijs de poppen aan het dansen. Werkelijk alle poppen in Ooigem zo blijkt. Op diverse manieren wordt geld ingezameld voor het getroffen gezin dat naast de mama’s Dilayla Vital de Matos en Reinilde Logier ook nog uit Odalyo’s tweelingzus Adélya en oudere zus Azalya (3) bestaat. Dilayla groeide op in Ooigem en woont nu met haar gezin in Zarren. Haar mama woont nog altijd in het dorp.

Hoewel we niet meer in Ooigem wonen, stellen we vast dat zeker al één iets nog niet veranderd is: de Ooigemnaars die hun goede hart tonen en samenkomen als dat nodig is – Ouders Odalyo

Op zaterdag 26 augustus gaat de benefiet van start. Liefst drie activiteiten van 24 uur vatten dan aan: dj Wodka alias Kevin Luncke zal de klok rond plaatjes draaien, ook een dartstornooi en spinningsessie duren minstens even lang. Tegelijk is er kermis waarvan er ook iets naar het goede doel vloeit, net als de opbrengst van de rommelmarkt op zondag.

Heel opgetogen

“We hadden nooit vermoed dat in zo’n korte tijdspanne zo’n evenement op poten zou gezet kunnen worden”, klinkt mama Dilayla heel opgetogen. “Het raakt ons. Zoveel vrijwilligers die meewerken, zelfstandigen, sponsors, de gemeente… Mensen die we totaal niet kennen zetten zich in voor ons. Hoewel we niet meer in Ooigem wonen, stellen we vast dat zeker al één iets nog niet veranderd is: de Ooigemnaars die hun goede hart tonen en samenkomen als dat nodig is.”

En het is nodig, het gezin van Dilayla Vital de Matos en Reinilde Logier gaat door een hel. “Van de hemel naar de hel op één en dezelfde dag”, herinnert Dilayla zich nog haarfijn. “Alles is begonnen toen we de indruk kregen dat Odalyo minder goed begon te zien. Het leek erop dat hij ons niet meer aankeek. We trokken naar Kind en Gezin voor een oogtest, begin mei was dat. Die test bestond uit twee pogingen, als het niet lukt word je doorverwezen naar de oogarts. Bij tweelingzus Adélya was dat ook het geval wegens verminderd zicht, maar de oorzaak bij haar was wellicht dat ze nog iets meer tijd nodig had doordat ze prematuur waren.”

Eind mei mocht de tweeling langsgaan bij de oogarts. Daar viel voor Odalyo het harde verdict. “We dachten eerst nog dat het misschien door een lui oog was. We zagen in onze gedachten al een koddig ventje met een dikke bril rondlopen. Maar we werden met de realiteit rond onze oren geslagen: de oogarts zag in beide ogen een gezwel. We mochten onmiddellijk al doorrijden naar het UZ in Leuven. De artsen waren onmiddellijk heel eerlijk met ons: de situatie was uiterst ongunstig en ernstig.”

© Frank Meurisse

Klein lichtpuntje

Retinoblastoma, wezen de scans uit. Een zeldzame vorm van oogkanker, en nog zeldzamer dat die zich voordoet in beide ogen. Enkele dagen later werd al gestart met chemo. “Het is een agressieve kanker, de behandeling is dit ook. Er was haast bij om te vermijden dat de kanker zich via de oogzenuw uitzaait in de hersenen. Een klein lichtpuntje is dat de kanker zelf in 95 procent van de gevallen kan overwonnen worden. Odalyo krijgt daarom een cocktail van chemo’s. Wat niet meer kan hersteld worden, is zijn zicht. Hij is op een maand tijd van ziend naar blind gegaan. Dat zicht komt niet meer terug.”

Het gezin onderging ook nog testen om de erfelijkheid van de kanker te bepalen en die bleek effectief erfelijk te zijn, waardoor één en ander blijvend moet opgevolgd worden. “Gelukkig worden we heel goed ondersteund in Leuven, psychologisch en zelfs ook administratief. We hebben ook naast onze ouders een grote en goede vriendenkring die paraat staat voor ons. Het verzacht het leed wel, maar die overnemen kan niemand. Ook ons sociaal contact is voor een flink stuk weggevallen. In de plaats kregen we twee nieuwe werelden: kanker en blindheid. Het hele gezin moet zich aanpassen en niet in het minst Odalyo. Het vrolijk lief mannetje kreeg huilbuien en woede-aanvallen en was moeilijk nog te troosten. Gelukkig is hij nu weer superflink.”

“Ik zal langer dan 24 uur draaien”

© Frank Meurisse

Op de goedgevulde affiche prijkt dj Wodka, het alter ego van Kevin Luncke. Hij draait de plaatjes die de mensen kunnen aanvragen en dit 24 uur aan een stuk. “Het kunnen er ook meer zijn”, knipoogt de dj. Hij verdient al een tijdlang zijn strepen als dj. “Het begon destijds met te helpen met een neef die hetzelfde deed. Ik gaf tegelijk mijn ogen de kost en ging zelf aan de slag: feestjes, trouws, overal breng ik de sfeer erin. Ik beschik ook over alle nodige materiaal hiervoor op vlak van klank en licht. Indommelen zal ik niet doen tijdens die 24 uur. Ik zal de avond voordien wat vroeger gaan slapen. Energiedrankjes zullen me sterken tijdens de benefiet en bovendien ben ik niet de enige die wakker zal blijven”, lacht hij.

© Frank Meurisse

Ook Viviane Cecat van café De Klokke zal minstens 24 uur aan een stuk in de weer blijven. “Ik ken Delayla doordat ze bij mijn kinderen op school zat. Haar mama is hier bovendien een goede klant. Toen ik hoorde wat er aan de hand was, besloot ik onmiddellijk in actie te schieten. Los van de fysieke en mentale problemen waarmee het gezin geconfronteerd wordt, is er ook nog het financiële luik. Beide ouders kunnen door de zorg niet gaan werken. Niet alles van de behandeling wordt terugbetaald en er zal veel geld nodig zijn voor aanpassingen aan de woning en hulpmiddelen voor Odalyo. Denk maar aan een geleidehond of een tandem die later vereist zullen zijn. Het zijn maar enkele van de zaken die onmisbaar zullen zijn.”

Viviane, die al zes jaar De Klokke uitbaat, is ervan overtuigd dat er een mooi bedrag zal worden verzameld. “We hebben liefst 40.000 flyers verspreid en voeren promotie op sociale media. Alle onderdelen van de benefiet zijn nu al een succes”, besluit ze.