Chronisch hartfalen op afstand monitoren wordt terugbetaald: 28,7 miljoen minder uitgaven per jaar

Sinds 1 januari financiert de overheid ziekenhuizen om patiënten met chronisch hartfalen van een afstand te monitoren. Om financiering te krijgen, moet een ziekenhuis wel eerst een overeenkomst sluiten met het Riziv. Az groeninge deed dat als eerste en voorlopige enige West-Vlaamse ziekenhuis.

Telemonitoring via apps wordt al jaren ingezet om patiënten van een afstand op te volgen. Het laat toe om de zorgnoden van de patiënt sneller te detecteren en aan te pakken, waardoor heropnames in het ziekenhuis minder vaak nodig zullen zijn. Maar de kosten daarvoor moeten doorgaans gedragen worden door het ziekenhuis en/of de patiënt. Voor patiënten met chronisch hartfalen is de situatie dit jaar veranderd.

Sinds 1 januari 2025 vergoedt het Riziv ziekenhuizen om patiënten met chronisch hartfalen op te volgen via telemonitoring. Tot nu toe traden al zes ziekenhuizen toe tot de overeenkomst: Ziekenhuis Oost-Limburg (Genk), Centre Hospitalier de Mouscron, AZ Sint-Maarten (Mechelen), VITAZ (Sint-Niklaas), AZ Klina (Brasschaat) en az groeninge (Kortrijk).

De ziekenhuizen kunnen zelf kiezen welke medische technologieën ze inzetten voor de opvolging van hartfalenpatiënten. Voorwaarde is wel dat de gebruikte toepassing beantwoordt aan alle vereisten die beschreven staan in de Riziv-overeenkomst. Vandaag is dat al het geval voor FibriCheck, Remecare, moveUp, Healthentia, Comunicare en Well@Home uit België en Comarch uit Polen.

Andere chronische aandoeningen

Steven Vandeput, adviseur digital health voor beMedTech, was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe overeenkomst voor hartfalen. Hij is tevreden met de structurele verankering van telemonitoring in het zorgpad voor chronisch hartfalen.

“En dit is nog maar het begin”, blikt hij vooruit. “Telemonitoring biedt ook kansen voor de opvolging van andere hartproblemen dan chronisch hartfalen. Op termijn moeten we telemonitoring uitbreiden naar andere patiëntengroepen, zoals mensen met diabetes, kanker, slaapapneu, etc.”

28,7 miljoen minder uitgaven per jaar

De beslissing om telemonitoring eerst terug te betalen voor hartfalen kwam er niet toevallig. Naar schatting lijdt 2 à 3 procent van de Belgische bevolking aan chronisch hartfalen. Dat gaat om 250.000 à 350.000 mensen. Hartfalen weegt dan ook zwaar op het gezondheidszorgbudget, met circa 300 miljoen euro uitgaven per jaar.

“Dankzij telemonitoring winnen we op twee manieren: de kwaliteit van zorg en de levenskwaliteit van de patiënt gaan erop vooruit dankzij de continue monitoring en ons zorgsysteem wint aan efficiëntie en doeltreffendheid”, zegt Steven Vandeput.

“De Europa Ziekenhuizen volgden vier jaar lang hartfalenpatiënten op via telemonitoring en berekenden hoeveel minder de overheid zou uitgeven als we dat voor alle hartfalenpatiënten in België deden: 28,7 miljoen euro per jaar. Met dat geld kunnen we heel wat andere patiënten helpen.”