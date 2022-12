Cantic@Mare brengt vreugde in AZ Zeno met gratis kerstoptreden

Het Cantic@Mare Ensemble bracht in de inkomhal van het Knokke-Heistse AZ Zeno sfeer en kerstvreugde voor de patiënten en hun bezoekers met een aantal stemmige kerstliederen. “Met dit benefietoptreden willen we ook dank en hulde brengen aan al het personeel, voor hun nooit aflatende zorg”, aldus het bestuur van Cantic@Mare.

“Op die manier is zingen voor en met Cantic@Mare méér dan een individuele vrijetijdsbeleving, het is ook een uiting van sociale verbondenheid. We zijn met ons gratis benefietoptreden, voor zieken en zorgpersoneel in AZ Zeno, overtuigd van de sociale waarde.”

Heel wat patiënten, bezoekers en medewerkers kwamen even meegenieten van een liefdevol moment van het warme, gratis kerstconcert. (DM)