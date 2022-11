Burgemeester Ruth Vandenberghe en Yves Lampaert fietsen voor Wereld-COPD dag

Op 17 november is het Wereld-COPD dag. COPD is een veel voorkomende longziekte die je longen beschadigt. In verschillende ziekenhuis willen ze COPD even onder de aandacht brengen met de National Bike Challenge, waarbij fietsende deelnemers door een rietje moesten ademen en een knijper op de neus hadden. In het AZ Groeninge in Kortrijk nam wielrenner Yves Lampaert het op tegen burgemeester Ruth Vandenberghe. Ook Sporza-journalist Sammy Neyrinck was van de partij.

Ziekenhuizen over gans België doen dezer dagen mee aan de National Bike Challenge om COPD, de longziekte die longblaasjes bij patiënten doet afsterven, even onder de aandacht te brengen. Naast het ziekenhuis in Waregem deed ook het AZ Groeninge in Kortrijk mee. In het ziekenhuis komen jaarlijkse zo’n duizendtal nieuwe patiënten binnen.

De challenge zorgt ervoor dat mensen beseffen hoe het is om met COPD door het leven te gaan. Iedere fysieke inspanning wordt een kwelling – Stefaan Lammertyn, woordvoerder AZ Groeninge

“Het komt veel voor bij rokers of bij wie in aanraking komt met toxische stoffen”, legt pneumoloog Sofie Derijcke uit. “Revalideren kan helpen, dat willen we met de National Bike Challenge aantonen.”

Simulatie

“De challenge zorgt ervoor dat mensen beseffen hoe het is om met COPD door het leven te gaan. Iedere fysieke inspanning wordt een kwelling”, zegt Stefaan Lammertyn, woordvoerder van AZ Groeninge. “Met het rietje en de neusknijper proberen we de lage longcapaciteit van patiënten te simuleren.”

Iedereen was welkom om tussen 12 uur en 16 uur deel te nemen aan de proef. Ook burgemeester Ruth Vandenberghe en wielrenner en IJzeren Briek Yves Lampaert deden mee. “Ik wist niet dat je zoveel kracht zou tekortkomen als je niet normaal kon ademen”, getuigde Yves Lampaert na het fietsen. “Ze hadden me gezegd dat ik het rustig aan kon doen, en dan zetten ze me tegen een profwielrenner”, lachtte burgemeester Ruth Vandenberghe.

Sporza-journalist Sammy Neyrinck nam het dan weer op tegen een verpleegkundige. Ook patiënten mochten uiteraard deelnemen. De deelnemers zaten telkens een kwartier op de fiets. Op het einde van National Bike Challenge won het ziekenhuis met de meeste aantal kilometers.