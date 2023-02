Brugse ziekenhuizen behandelen prostaatkanker met baanbrekende fusietechniek

De diensten Urologie en Radiologie van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en AZ Sint-Lucas Brugge hebben een eenvoudige en accurate methode ontwikkeld waarbij prostaatbiopsieën onder lokale verdoving via de huid gebeuren met behulp van een fusietechniek. Deze methode werd recent gepubliceerd en toont veelbelovende resultaten.

De diensten Urologie en Radiologie van campus Sint-Jan Brugge voeren sinds twee jaar, onder lokale verdoving, prostaatbiopsie via de huid uit met behulp van een techniek waarbij echografie en MRI beelden gefusioneerd worden. Deze methode gebeurt in ambulante setting op de dienst radiologie wat betekent dat er geen opname in de dagkliniek meer nodig is. De patiënten verdragen deze doelgerichte techniek zonder noemenswaardige complicaties, zo blijkt uit de wetenschappelijke studie die ze recent publiceerden in het tijdschrift Abdominal Radiology.

MRI

Een MRI van de prostaat kan prostaatkanker detecteren en lokaliseren, maar een prostaatbiopsie (de afname van enkele kleine stukjes prostaatweefsel voor microscopisch onderzoek) is nog steeds nodig om de definitieve diagnose van prostaatkanker te stellen. Het fusioneren (of op elkaar plaatsen) van MRI-beelden met echografiebeelden is cruciaal om aan te duiden waar de biopsieën in de prostaat exact genomen moeten worden.

Bij prostaatbiopsie via de huid, ook gekend als de transperineale weg, is het risico op infectie twintig keer lager dan bij de klassieke methode via transrectale weg (waarbij door de endeldarm wordt geprikt).

Geen complicaties

Om de accuraatheid, veiligheid en doeltreffendheid van de nieuwe techniek in combinatie met lokale verdoving te evalueren, besliste AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV om een wetenschappelijke studie op te zetten. Over een termijn van ongeveer één jaar werden in totaal 203 mannelijke patiënten in de studie opgenomen.

Deze studie toonde aan dat deze procedure door de patiënten bijzonder goed verdragen werd en dit zonder noemenswaardige complicaties. Bovendien sluit de procedure aan bij de noodzaak om meer tijds- en kostenefficiëntere procedures uit te werken, gezien de stijgende behoefte aan prostaatbiopsieën. Ook is er geen opname in de dagkliniek of extra nazorg thuis meer nodig. De auteurs verwachten dan ook dat deze procedure in de toekomst deel zal uitmaken van de ‘gouden standaard’ voor prostaatkankerdiagnose.