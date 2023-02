Brugse AZ Sint-Jan voert operaties uit met gloednieuw robotsysteem

De dienst Urologie van campus AZ Sint-Jan in Brugge voert sinds kort operaties uit met behulp van een gloednieuw robotsysteem genaamd Hugo™ RAS. Het Brugse ziekenhuis is daarmee het tweede centrum in ons land dat gebruik maakt van deze chirurgische robot en zet zich hiermee verder op de kaart als leidend centrum voor robotchirurgie.

De Hugo™ RAS (Robotic Assisted Surgery) is een ultramoderne robot met vier beweeglijke armen en een gedetailleerde 3D-visualisatie op het scherm. Uroloog dr. Christophe Ghysel voerde als eerste ingrepen voor prostaatkanker uit met de Hugo™ RAS robot:

“Met deze robot kunnen we operaties met nog meer precisie uitvoeren. De ingreep loopt vlot en de patiënten herstellen snel. Het gebruik van vier armen is evenwel ook een bijkomende complexiteit en vergt een grondige opleiding van de chirurg, die bovendien ook een 3D-bril dient te dragen tijdens de ingreep.”

Minder complicaties

Ook de patiënt heeft baat bij de robotgeassisteerde ingreep met vier armen. Vlottere toegang betekent ook minder complicaties, kortere operatietijd, minder bloeding, kleinere littekens en uiteindelijk ook een kortere ziekenhuisopname.

De Brugse uroloog dr. Christophe Ghysel bestuurt de Hugo™ RAS vanop afstand met behulp van een 3D-bril © AZ Sint-Jan

De Hugo™ RAS is ontworpen voor een breed scala aan ingrepen. In de toekomst zullen robots steeds meer ingezet worden, waarbij almaar verdergaande ontwikkelingen in software, beeldgeleide chirurgie en artificiële intelligentie de toon zetten.

Teamwerk

“De aankoop van de robot illustreert onze visie om het ziekenhuis te profileren als een leidend centrum voor robotchirurgie, maar vergt ook nauwgezet teamwerk : de technische dienst die de installatie verzorgt, de Centrale Sterilisatie Afdeling die nieuwe instrumenten en toestellen dient te verwerken en de verpleegkundigen van het operatiekwartier die eveneens een specifieke opleiding dienen te volgen”, aldus algemeen directeur Hans Rigauts.