Brugs voormalig toerismeschepen Philip Pierins mag na zeven maanden revalidatie terug naar huis

Op zaterdag 15 april wordt gewezen Brugs toerismeschepen Philip Pierins ontslagen uit het revalidatiecentrum IMBO in Oostende en mag hij voortaan thuis in Assebroek verder herstellen van zijn zware hersenbloeding. Dat meldt zijn dolgelukkige mama Marie-Jeanne Roose.

“Ik hoop tegen Pasen weer thuis te zijn en wil absoluut mijn zitje in de Brugse gemeenteraad opnieuw innemen”, zei gewezen toerismeschepen Philip Pierins (66) ons, toen wij hem begin dit jaar opzochten in revalidatiecentrum IMBO in Oostende.

Zijn voorspelling klopt, op één week na. Want zijn mama Marie-Jeanne Roose (83) bevestigt dat haar zoon komend weekend naar huis mag. Philip Pierins is al zeven maanden aan het revalideren van de hersenbloeding die hij op 17 september 2022 kreeg.

Prikkels

Marie-Jeanne is verheugd: “Philip zal nu kine volgen in het AZ Sint-Lucas. Het is belangrijk dat hij veel bezoek ontvangt, zodat zijn hersenen voldoende prikkels krijgen. Dat is cruciaal voor zijn herstel. In IMBO kreeg hij gelukkig vaak bezoek. Gemeenteraadslid en partijgenote Dolores David (Vooruit) kwam elke week. Ze hield mijn zoon op de hoogte van de Brugse politiek. Want hij wil sowieso terugkeren naar de Brugse gemeenteraad!”

Philip Pierins liep vorig jaar thuis zijn hersenbloeding op en vroeg zijn vrouw Martine zelf, toen het zwart werd voor zijn ogen, om de hulpdiensten op te bellen. De brandweer moest hem met een ladder via het venster van zijn slaapkamer evacueren en naar het ziekenhuis voeren.

Coma

Twaalf weken lang werd de voormalige Brugse toerismeschepen kunstmatig in een coma gehouden. Voor zijn hersenbloeding onderging hij al drie hartoperaties. “Een lekkende hartklep en een cardioversie”, legde de politicus ons tijdens ons bezoek in januari uit. Maar hij is er gerust in en popelt om opnieuw zijn zitje in de gemeenteraad in te nemen: “Ik kom absoluut terug! Schrijf dat maar op!”

