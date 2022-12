Brandweer Westhoek en Jan Yperman Ziekenhuis versterken Dringende Hulpverlening in de ruime regio

Na nauw overleg tussen de directie van het Jan Yperman Ziekenhuis en Brandweer Westhoek wordt de werking van het Paramedisch Interventieteam in het ziekenhuis behouden en start er een ambulancepermanentie op in de brandweerkazerne van Ieper. Deze wijziging zal de dringende geneeskundige hulpverlening in de ruime regio versterken en versnellen.

Door een verandering in de regeling van de ambulanceoproepen sinds april 2021, en de omzetting van de ambulance in het Jan Yperman Ziekenhuis naar een Paramedisch Interventieteam (PIT), was er vorig jaar een stijging van 57% in het aantal interventies voor de ambulance van brandweerpost Ieper. Een trend die zich verderzet dit jaar, waardoor er een enorme werkdrukstijging is voor het personeel van de ambulance van brandweerpost Ieper en het systeem van oproepbare vrijwilligers onder druk staat. De vrijwilligers worden te veel weggetrokken bij hun normale werkgever en de nachtrust van de vrijwilligers wordt te veel gestoord.

Permanente wachdienst

Brandweer Westhoek start daarom vanaf 1 januari 2023 een permanente wachtdienst in de kazerne op met overdag vast personeel en vrijwilligers tijdens de nacht en in het weekend. Hierdoor zal de ambulance in de brandweerkazerne 3 minuten sneller vertrekken dan het thuiswachtsysteem van voordien.

Dankzij nauw overleg tussen de directie van het Jan Yperman Ziekenhuis en Brandweer Westhoek zal deze wijziging de dringende geneeskundige hulpverlening in de ruime regio versterken en versnellen. Door de afspraken tussen het ziekenhuis en de brandweer krijgt de patiënt in nood de hulpverlener die voor hem/haar nodig is. Het Jan Yperman Ziekenhuis bevestigt de huidige werking en blijft verder uitrukken als Paramedisch Interventieteam (PIT).