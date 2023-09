AZ Zeno Knokke-Heist start met neurochirurgie: “Klaar om ons te ontpoppen tot ‘centre of excellence’”

Het Knokke-Heistse ziekenhuis AZ Zeno startte recent de discipline neurochirurgie op. Om deze uit te bouwen werd de neurochirurg dr. Eno Lavrysen aangetrokken. “Met dr. Lavrysen aan boord is AZ Zeno klaar om zich te ontpoppen tot ‘centre of excellence’ op vlak van minimaal invasieve rugchirurgie”, zegt medisch directeur dr. Emanuel Van Hoecke.

Het AZ Zeno verwelkomt dokter Eno Lavrysen als nieuwe arts. “Neurochirurgie is een nieuwe discipline binnen AZ Zeno. Het is mijn ambitie om samen met de collega’s van de dienst orthopedie onze nieuwe spine unit op de kaart te zetten, waarbij we focussen op complexe en minimaal invasieve rugchirurgie”, zegt dr. Lavrysen.

‘Centre of excellence’

Dokter Lavrysen is gespecialiseerd in hersenchirurgie, chirurgie van de rug, en nek en de perifere zenuwen. Hij behaalde zijn diploma van arts aan de Universiteit Antwerpen met grote onderscheiding, en specialiseerde zich daarna in de neurochirurgie, wervelkolomheelkunde en de hersentumorchirurgie. Voortaan kan je bij hem op consultatie zowel op de campus Knokke-Heist als op de campus Maldegem.

“Met dr. Lavrysen aan boord is AZ Zeno klaar om zich te ontpoppen tot ‘centre of excellence’ op vlak van minimaal invasieve rugchirurgie”, vertelt medisch directeur dr. Emanuel Van Hoecke. “De nieuwe kennis en ervaring die dr. Lavrysen meebrengt, verenigen we binnen ons ziekenhuis met de ervaring van dr. Arnauw en dr. Eggerding van de dienst orthopedie. Die intense samenwerking resulteert in een nieuwe spine unit, die zich toespitst op complexe en minimaal invasieve rugchirurgie. Doorgaans kan je dergelijke ingrepen op zo’n viertal manieren uitvoeren, op maat van de patiënt en afhankelijk van het beschikbare materiaal. Bij AZ Zeno kunnen we élke optie aan, en dat is best wel uitzonderlijk. Je kan ons echt wel als voortrekker beschouwen binnen onze regio en provincie.”

Grote investering

Om deze nieuwe spine unit uit te bouwen investeerde AZ Zeno aanzienlijk in nieuw materiaal, met onder andere een state-of-the-art endoscopische toren en er wordt gewerkt me geprinte 3D-sjablonen die toelaten om veel kleinere schroeven te gebruiken en kleinere incisies te maken. “Dit zorgt ervoor dat we veel gerichter een ingreep kunnen uitvoeren; snel en met een minimum aan incisies, bloedverlies, pijn en wonden. Anderzijds zorgt onze aanpak ook voor een vlotter en makkelijker herstel en verkleinen we het risico op complicaties. Het is op elk vlak een win-winsituatie”, besluit dokter Lavrysen.