AZ Zeno Knokke-Heist investeert in nieuw mugvoertuig

Ziekenhuis AZ Zeno in Knokke-Heist neemt een nieuw mugvoertuig Volvo XC90 in gebruik. Vorig jaar moest de mobiele urgentiegroep meer dan 750 keer uitrijden. Een aantal dat jaar na jaar gestaag blijft stijgen. Na tien jaar en 96.000 kilometer op de teller was de oude wagen aan vervanging toe.

“De nieuwe wagen is uitgerust met de nieuwste apparatuur. Een defibrillator, een toestel om de patiënt te beademen en een monitor. Deze toestellen zijn noodzakelijk en zelfs verplicht”, zegt Mathieu Hinoul, hoofdverpleegkundige van de spoeddienst.

Moderne apparatuur

“Het mugteam bestaat uit een spoedarts en een verpleegkundige en rukt vooral uit bij levensbedreigende noodsituaties. In de wagen is ook een GiD-module aanwezig, een toestel dat de communicatie verzorgt tussen een dispatchingsysteem en de gps. Nieuwe en moderne apparatuur net zoals in ons ziekenhuis.”

Er werd gekozen voor een Volvo XC90 van Automobilia in Brugge. “Deze auto is een pak hoger dan de vorige, wat ons een veel beter zicht geeft op de weg en alles wat rondom ons gebeurt.”

Grondige opleiding

Ook de signalisatie van de mug kreeg een grondige update. “Vroeger zaten de eerste lichtjes pas aan de spiegels, nu is dat al helemaal vooraan de wagen, waardoor we veel sneller opgemerkt worden. De wagen heeft ook grotere remschijven en een voorverwarmd motorblok. Een heel pakket om de spoedarts en de mugverpleegkundige veilig en comfortabel op de interventieplaats te brengen”, aldus Mathieu.

“De mug van AZ Zeno is hoofdzakelijk actief in de regio Knokke-Heist, Zeebrugge en het hinterland maar we voeren we ook interventies uit in Blankenberge, Brugge en Eeklo. Zelfs in Zeeuws-Vlaanderen zijn we actief. De patiënt voeren we altijd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.”

“De eerste week werd de mug uitsluitend gebruikt om de personeelsleden voldoende op te leiden. Voor je er met de wagen opuittrekt voor een dringende interventie is het van levensbelang dat de artsen en verpleegkundigen alle nieuwe functies goed onder de knie hebben. Vandaar het belang van een grondige opleiding.”