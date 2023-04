AZ Zeno Campus Knokke-Heist start met ‘PLUSZORG’ om de levenskwaliteit bij kanker te verbeteren

Om de levenskwaliteit van patiënten met kanker te verbeteren, startte AZ Zeno PLUSZORG op. Pluszorg biedt een medisch begeleid zorgtraject waarbij verschillende therapieën kunnen worden ingezet, ter ondersteuning van de klassieke behandelingen zoals bijvoorbeeld chemotherapie.

PLUSZORG werkt complementair met Warm Nest, het inloophuis voor mensen met kanker op de site van AZ Zeno. Waar PLUSZORG focust op een uitgebreid aanbod van therapieën, werkt Warm Nest vooral rond ontmoeting, informatie en relaxatie- en ontspanningsmogelijkheden.

Individueel zorgtraject

“Oncologische behandelingen zoals chemotherapie brengen vaak vervelende bijwerkingen met zich mee. Het Pluszorg traject maakt gebruik van therapieën zoals osteopathie, acupunctuur, kunstzinnige therapieën, muziektherapie en euritmie alsook fytotherapie, homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde. Er is ook aandacht voor preventie, mind ondersteuning en het onderhoud van een gezonde levensstijl”, aldus dokter Frank Devos. Integratieve zorg vervangt de klassieke geneeskunde niet. Het is een aanvullende, gepersonaliseerde en multidisciplinaire aanpak in samenspraak met de behandelende artsen. “De patiënten worden op een multidisciplinair overleg door meerdere therapeuten besproken. Samen kijken we welke therapieën het best zijn voor die patiënt. Zo komen we tot een op maat gemaakt zorgtraject, waarbij iedere patiënt individueel behandeld wordt op basis van zijn of haar noden”, zegt dr. Bart Devos, integratieve arts Pluszorg.

Studiedag

AZ Zeno is een healing environment waar veel aandacht is voor het welzijn van iedere patiënt. Veel daglicht, zicht op natuur, stilte en een huiselijke sfeer dragen bij aan hun genezingsproces. Net als kwaliteitsvolle maaltijden waar het ziekenhuis sterk op inzet. “Met de opstart van Pluszorg in AZ Zeno zetten we een belangrijke stap naar complete geneeskunde met de focus op het welzijn, het comfort en de genezing van de patiënt”, aldus Patrice Buyck, algemeen directeur AZ Zeno.

Zaterdag 29 april organiseert vzw Pluszorg een studiedag in AZ Zeno. Verschillende ervaren artsen en zorgprofessionals uit binnen- en buitenland nemen je mee in het traject en tonen de meerwaarde aan van deze behandeling voor de patiënt. Voor meer informatie en inschrijving kan je terecht op www.azzeno.be/studiedagpluszorg.

Integratieve zorg is niet nieuw en heeft zijn nut in het buitenland al bewezen. AZ Zeno is met dit project in Vlaanderen toonaangevend. (DM)