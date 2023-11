AZ West Veurne anticipeert op de toenemende vergrijzing en legt patiënten afdeling geriatrie extra in de watten tijdens Ouderenweek

De stijgende trend van de vergrijzing van de bevolking zet zich door en die is bijzonder goed merkbaar in de regio Westhoek/Westkust. Dat brengt met zich mee dat ook alle ziekenhuizen in ons land worden geconfronteerd met een stijging van het aantal oudere patiënten. In 2025 zal het aantal oudere zorgvragers zo’n 50% van de gehospitaliseerde patiënten bedragen en in de Westhoek/Westkust ligt dat cijfer zelfs nog hoger. AZ West Veurne levert extra inspanningen om het ziekenhuisverblijf van oudere patiënten aangenamer te maken en steekt nog een tandje bij tijdens de Ouderenweek.

Uit de statistieken van 2022 in AZ West blijkt dat bijna 36% van de patiënten 75 jaar of ouder waren, wat bijna 50% van de ligdagen vertegenwoordigt. Dit jaar is het thema van de Ouderenweek ‘De toekomst van de ouderenzorg’ en dat is iets wat AZ West erg ter harte neemt. Op de afdeling geriatrie staat zorg én welzijn van de oudere patiënt centraal.

Verschillende reacties

Dokter Philippe Cochez, diensthoofd geriatrie: “Ons ervaren team van geriaters, verpleegkundigen en therapeuten is speciaal opgeleid om te zorgen voor de unieke behoeften van oudere patiënten. Ouderdomsgerelateerde aandoeningen zijn dikwijls complex en we houden ook rekening met hun verhoogde kwetsbaarheid. De dienst geriatrie bestaat uit twee hospitalisatieafdelingen, het geriatrische dagziekenhuis, geriatrische consultaties en het team interne liaison geriatrie. We merken dat de activiteit in het dagziekenhuis aan het boomen is. We hebben daarom ook al het aanbod aangepast en sinds kort is het dagziekenhuis naast dinsdag en woensdag nu ook een extra dag per maand open, op maandag. Naast de arts en een verpleegkundige staan ergotherapeuten, een psychologe, logopediste, diëtiste en sociaal assistente ter beschikking van de patiënten. Ook het aanbod werd uitgebreid: er werden gestroomlijnde paden opgesteld, onder meer rond osteoporose, de valkliniek, de geheugenkliniek… We zetten ook in op geriatrisch advies bij patiënten in een oncologisch traject, werken samen met cardiologen voor preoperatieve uitwerking en helemaal nieuw zijn de geheugentrainingen. Deze zijn bedoeld om het praktisch functioneren van de patiënt te ondersteunen, maar ook om de vragen van patiënt en mantelzorgers rond de diagnose dementie te ondersteunen. Na de diagnose willen we voorkomen dat patiënten in de kou komen te staan. Er is een intensief begeleidings- en opvolgingstraject waarbij we een oplossing proberen voor te stellen en waarbij we ook de mantelzorger betrekken.”

Collega-geriater dokter Eva Duyver: “Geriatrie is vaak een ondergewaardeerde én ook een complexe discipline. De patiënt komt binnen voor één iets, maar heeft eigenlijk meerdere dingen. Voor onze verpleegkundigen is de uitdaging dan ook des te groter. Gelukkig hebben we een gemotiveerd team dat ervoor zorgt dat geriatrie warme en zorgende diensten zijn. Voor patiënten die opgenomen worden op een geriatrieafdeling wordt er extra ingezet op revalidatie. Hiervoor werd een extra kinesitherapeut en ergotherapeut aangeworven. Er zijn ook lopende projecten rond co-managementdiensten (diensten die gaan samenwerken) waarmee we hopen volgend jaar aan de slag te gaan. Naast revalidatie is er extra aandacht voor vroegtijdige zorgplanning, waarbij zorgwensen en -doelen worden besproken met de patiënt en de familie. Een persoonlijke en respectvolle benadering van elke patiënt vinden we echt belangrijk.”

Sanne Figoureux, stafmedewerker zorgbeleving: “Vanuit mijn functie weet ik dat we moeten luisteren naar de stem van elke patiënt om zijn/haar ziekenhuiservaring te verbeteren. Dat geldt voor elke patiënt, maar speciaal voor de Ouderenweek hebben we een hele reeks activiteiten op touw gezet om onze patiënten op beide geriatrieafdelingen (A en B) extra te verwennen. Elke dag ging een vrijwilliger of medewerker langs om hen in de watten te leggen met koffie en koekjes, voor een extra babbel… En als kleine attentie kregen ze allemaal een lippenbalsem. Onze medewerkster, Rita Derycke, trok rond met haar accordeon op de gang en in de patiëntenkamers, en spontaan zongen de mensen mee! Je ziet ze echt opleven en even hun ziekte vergeten!”

Dokter Duyver vult aan: “We experimenteren ook met een belevenistafel die we enkele weken op proef hebben. Op het grote touchscreen zijn er diverse modules die patiënten een beetje afleiden van de ziekenhuisopname. Deze belevenistafel is ook een meerwaarde in het kader van revalidatie. Patiënten moeten rechtstaan, ze kunnen oefenen op hand- en oogcoördinatie, maar de tafel zorgt ook voor sfeer en sociaal contact, omdat mensen samen dingen kunnen beleven. Helaas is zo’n tafel aankopen een dure aangelegenheid. We zouden heel blij zijn met een financieel ruggensteuntje van gulle sponsors… Wie ons wil helpen, kan contact opnemen via zorgbeleving@azwest.be.”

‘Ouderenvriendelijk ziekenhuis’

AZ West wil zich in de toekomst nog meer profileren als ‘ouderenvriendelijk ziekenhuis’ en richtte daarom de werkgroep ‘Ouderenvriendelijk ziekenhuis’ op. Bedoeling is om meer aandacht te vragen voor de specifieke noden van kwetsbare ouderen van bij de opname tot op de afdeling geriatrie. “We willen ook de bewustwording over hoe we kijken naar onze ouderen aanpassen en kijken naar wat ze wel nog kunnen in plaats van wat ze niet meer kunnen (= ageism, stereotiepe beeldvorming van ouderen)”, verduidelijkt Sanne Figoureux.