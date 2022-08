AZ West in Veurne zoekt nog steeds kinderarts: “Kinderafdeling moet niet sluiten”

Het ziekenhuis AZ West in Veurne is nog steeds op zoek naar een nieuwe kinderarts. Zes weken nadat het AZ een beloning lanceerde van 15.000 euro voor een nieuwe kracht die twee jaar in dienst blijft ligt er nog niemand vast. De deadline van 1 oktober die de resterende kinderartsen oplegden nadert. “Iemand nieuw in dienst nemen gaat zo snel niet. Maar intussen zoeken we een oplossing om de pediatrie ook na 1 oktober draaiende te houden”, zegt directeur Lieven Vermeulen.

Het klonk als een wanhoopskreet maar tegelijk gaf het aan hoe hard het AZ West in de Ieperse Steenweg in Veurne op zoek is naar een nieuwe kracht. Wie de gouden tip kon leveren om een nieuwe kinderarts te vinden en die vervolgens twee jaar in dienst blijft kon een beloning opstrijken van liefst 15.000 euro. Het AZ West schakelde daarmee een fameus stuk hoger in de zoektocht. Dat kon ook niet anders. Omdat de dienst pediatrie al maanden gereduceerd is tot zowat de helft en nog maar twee kinderartsen voltijds in dienst zijn stelden zij een ultimatum: indien er tegen 1 oktober geen nieuwe kracht was dreigde de dienst te sluiten wegens onwerkbaar. De aanpak van het ziekenhuis loonde: er kwamen heel wat tips binnen. Maar zes weken later is er echter nog geen nieuwe kracht.

Verschillende mensen

Dat had het ziekenhuis ook niet verwacht. “Dat zou wel heel snel zijn en is niet realistisch”, zegt directeur Lieven Vermeulen. “Een nieuwe arts vinden en de procedure volgen neemt heel wat meer tijd in beslag dan enkele weken. Het is wel zo dat het onder de aandacht brengen van onze vacature iets heeft opgeleverd. Er kwamen heel wat tips binnen en verschillende namen werden voorgedragen. Maar er werden ook namen doorgespeeld van dokter die niet eens zelf op de hoogte waren. Toch hebben we nu een aantal concrete sporen om te volgen en zijn we met verschillende mensen in gesprek. Daar gaat echter tijd over want soms gaat het over homologaties of gelijkschakelen van diploma’s. Die pistes verder uitwerken kan echter nog weken of misschien zelfs maanden duren.”

Dienst pediatrie openhouden

Heeft het ziekenhuis die tijd wel, nu de deadline van 1 oktober nadert? “We maken ons sterk dat de dienst pediatrie ook na 1 oktober open zal blijven”, vervolgt Lieven Vermeulen. “Daar doen we alles aan. We zijn op zoek naar oplossingen zodat de dienst zeker open kan blijven na 1 oktober en dit niet ten koste gaat van de werkdruk. Ook deze zomer hebben we een oplossing gevonden van iemand die de dienst kwam versterken. Ook na 1 oktober kan de tussenoplossing erin bestaan om met hulp of ondersteuning de tijd tot de aanstelling van een nieuwe kinderarts te overbruggen.” Wie nog tips zou hebben kan het ziekenhuis nog altijd contacteren op info@azwest.be of 058/33.31.11. (JH)