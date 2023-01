AZ West en Jan Yperman Ziekenhuis gaan samenwerken: “Verankering zorg in de Westhoek”

Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper en az West in Veurne richten een structurele samenwerking op in de vorm van een associatie of een groepering. “Samen kunnen we de aantrekkelijkheid van onze ziekenhuizen vergroten voor de patiënten, voor nieuwe artsen en medewerkers en voor innovatie-opportuniteiten”, zegt directeur Frederik Chanterie van Jan Yperman Ziekenhuis.

De voorbije periode hebben er intense gesprekken plaatsgevonden tussen az West en het Jan Yperman Ziekenhuis over een structurele en duurzame samenwerking tussen beide ziekenhuizen. Deze hebben op 23 januari in az West en op 24 januari in Jan Yperman geleid tot de beslissing om een structurele, juridisch geformaliseerde samenwerking op te richten in de vorm van een groepering of een associatie.

Fundamenteel vertrouwen

“Tijdens de gesprekken werd op korte termijn een fundamenteel vertrouwen tussen beide ziekenhuizen opgebouwd”, zegt directeur Frederik Chanterie van Jan Yperman Ziekenhuis. “Wij zijn overtuigd van de maatschappelijke meerwaarde van deze samenwerking voor de autonome verankering en toegankelijkheid van zorg voor alle inwoners van de Westhoek. Samen kunnen we bovendien niet alleen het zorgaanbod in de Westhoek verder bestendigen en uitbouwen, maar ook de aantrekkelijkheid van onze beide ziekenhuizen vergroten voor de patiënten, voor nieuwe artsen en medewerkers en voor innovatie-opportuniteiten.”

Lokale verankering

“Wanneer we een langetermijnproject voor de (tweedelijns)zorg in de Westhoek, met duurzame lokale verankering ín die Westhoek, willen realiseren dan zal dit logischerwijze vanuit één regionaal ziekenhuisnetwerk moeten zijn”, aldus Chanterie. “Beide ziekenhuizen wensen dan ook toe te treden tot eenzelfde netwerk van ziekenhuizen en er samen de belangen van de Westhoek gegroepeerd en solidair te verdedigen, door middel van een gefundeerd en op evidentie gebaseerd zorgstrategisch plan.”

Behoud werkgelegenheid

De beide ziekenhuizen zullen samen het traject doorlopen tot toetreding tot het netwerk. “Zo kan maximaal ingezet worden op de realisatie van een geïntegreerde werking met de eerstelijnsactoren, de verankering van de tweedelijnszorg in de Westhoek en het behoud van werkgelegenheid in de ruime regio”, besluit Frederik Chanterie.

Er werd wel nog niet gepraat over het vormen van gemeenschappelijke besturen of directies, noch over het gezamenlijk exploiteren van bepaalde afdelingen. “Voorlopig gaat het om samen aankopen doen of gezamenlijke projecten”, verduidelijkt woordvoerder Caroline Theeten. (TOGH)