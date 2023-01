AZ West blikt terug op een gemiddeld werkjaar: “Precies evenveel kindjes geboren”

Het voorbije jaar zijn in AZ West in Veurne exact evenveel baby’s geboren als in 2021 namelijk 368. Bij het begin van 2023 blikken we met woordvoerder Delphine Deneir terug op de belangrijkste cijfers van het voorbije jaar.

“Vorig jaar verwelkomden we op onze materniteit 368 baby’s van wie vier tweelingen. In 2021 waren er dat exact evenveel maar dan wel slechts twee tweelingen. Het aantal opnames steeg van 9.828 naar 10.087. De dagopnames daalden van 18.151 naar 14.744. We zijn de covid-storm intussen te boven gekomen. Vorig jaar telden we 789 unieke patiënten met covid. Die mensen kwamen niet allemaal binnen omdat ze besmet waren met het coronavirus. Soms kwamen ze voor een ingreep en bleken ze covid te hebben. Op de spoedafdeling was het iets drukker dan in 2021. Vorig jaar kwamen daar 18.624 mensen langs terwijl dat het jaar ervoor 17.170 waren.” Bij AZ West werken er 683 personeelsleden, artsen niet meegerekend. Het voorbije jaar werden er ongeveer 85 nieuwe mensen aangeworven en kwamen negen artsen in dienst. (GUS)