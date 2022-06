AZ West betreurt stopzetting PIT-ambulance in Veurne

Het ziekenhuis AZ West betreurt het stopzetten van de PIT-ambulance in Veurne. Brandweerzone Westhoek besliste een eind te maken aan het initiatief. Een Paramedisch Interventie Team houdt het midden tussen een gewone ambulance en een mug.

“Het Paramedisch Interventie Team (PIT) is een ambulanceteam dat, in plaats van uit 2 ambulanciers, bestaat uit een ambulancier en een gespecialiseerd spoedverpleegkundige. Dit zorgt ervoor dat er complementair en sneller kwalitatieve eerste hulp kan geboden worden bij noodinterventies, en dit 24/7. Nu besliste Brandweer Westhoek om een einde te maken aan dit initiatief”, klinkt het misnoegd bij AZ West.

Zonder overleg

“De PIT-ambulance Veurne kwam er op vraag van de hulpverleningszone Westhoek en is al jaren een mooie samenwerking tussen de brandweer en AZ West. Deze kwalitatieve samenwerking is van grote meerwaarde voor de dringende, medische hulpverlening in onze regio”, laat AZ West weten.

“Op basis van een beperkte financiële analyse, besliste de zoneraad van Brandweer Westhoek echter eenzijdig, zonder overleg, om deze samenwerking stop te zetten. AZ West betreurt deze beslissing en stelde de vraag om deze te herzien in functie van de grote meerwaarde van dit samenwerkingsproject inzake kwalitatieve, dringende medische hulpverlening voor de bevolking in onze regio.”