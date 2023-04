AZ Sint-Jan Brugge-Oostende implanteert voor het eerst een onderhuids botverankerd hoortoestel

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV verrichtte voor de eerste keer in West-Vlaanderen een ingreep waarbij een patiënt met gehoorverlies een volledig onderhuids botverankerd hoortoestel geïmplanteerd kreeg. Dit toestel stelt patiënten in staat om (beter) te horen en een actief leven te leiden. In Vlaanderen werden er nog maar enkele geplaatst, bij patiënten in universitaire centra.

Het hoortoestel Cochlear™ Osia® 2maakt gebruik van digitale stimulatie en een omvormer van piëzo-elektrisch materiaal, dat uitzet en samentrekt om krachtige trillingen te creëren. Piëzo-elektriciteit wordt al jaren gebruikt in producten zoals microfoons, hoogwaardige luidsprekers en medische apparatuur, maar dit is de eerste keer dat het is gebruikt voor dit type toepassing.

Draadloze verbinding

De geluidsprocessor, die wel nog steeds aan de buitenkant zit, vangt geluiden en spraak op en stuurt deze versterkt door naar het implantaat, dat onderhuids aan het bot is vastgemaakt. Dat gebeurt via een draadloze verbinding. Het implantaat zorgt voor trillingen in het bot van de schedel en stimuleert zo direct het slakkenhuis.

Het resultaat is een aanzienlijke verbetering voor patiënten met conductief gehoorverlies (waarbij het geluid niet goed door de gehoorgang en het middenoor naar het binnenoor kan worden geleid), gemengd gehoorverlies (wat betekent dat er zowel een probleem is met het doorgeven van geluid als met de werking van het slakkenhuis zelf) en eenzijdige doofheid. Geleidingsverliezen doen zich bijvoorbeeld voor bij patiënten met chronische middenoorontsteking. Ook patiënten die als gevolg van chronische ontsteking van de gehoorgang geen standaard hoortoestel kunnen dragen, hebben baat bij het beengeleidingshoortoestel.

Terugbetaling

Dokter Bob Lerut van de dienst Neus-, keel- en oorziekten plaatste het implantaat: “De vorige versie van het implantaat vergde een doorboring van de huid met een schroefje om het implantaat bovenhuids vast te hechten. Patiënten hadden soms last van huidproblemen of kloegen over mindere kwaliteit van het geluid. Dat is hiermee verholpen.”

“Bij de eerste proefplaatsingen tijdens studies en onderzoeken over de hele wereld waren de resultaten positief. We maken deel uit van een netwerk van zeven centra die een pilootstudie doen, waarvan drie in België en vier in Nederland. Bedoeling is terugbetaling te bekomen van de overheid en verzekeringen voor het gebruik van dit type botverankerd hoortoestel.”

Levenskwaliteit

“Een multicenter klinisch onderzoek bij 51 patiënten in Nederland, Duitsland, Polen, de VS en Australië toonde een significante verbetering in het vermogen van patiënten om spraak te verstaan tegenover de situatie met of zonder toestel voor de ingreep. Dit geldt zowel bij stilte als lawaai.”

“Ook de levenskwaliteit van de patiënten verbeterde. De geluidsprocessor kan onder water gebruikt worden, bijvoorbeeld bij zwemmen. Die beschikt over draadloze connectiviteit die bediend kan worden vanaf een smartphone of smartwatch, bijvoorbeeld bij handsfree bellen”, aldus dokter Bob Lerut.