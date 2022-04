AZ Sint-Jan Brugge-Oostende gaat partnership met UZ Gent aan

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende gaat een partnership aan met het universitair ziekenhuis van Gent. Beide publieke ziekenhuizen zullen hun samenwerking op het vlak van opleiding, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg verder uitbouwen. Volgens de Brugse schepen voor Sociale Zaken Pablo Annys betekent dit partnership een meerwaarde voor de patiënt: “Zo houden we kwalitatieve zorg toegankelijk en betaalbaar.”

“Ik ben trots dat we nog nauwer gaan samenwerken met het UZ Gent. Twee publieke ziekenhuizen, die staan voor kwaliteitszorg voor iedereen, die hun samenwerking strategisch verankeren. Ons partnerschap zal een meerwaarde zijn voor de patiënt én voor beide ziekenhuizen”, vertelt Pablo Annys, voorzitter van het AZ Sint-Jan.

“Zorg is een basisgoed, en de publieke sector moet een belangrijke rol blijven spelen om die zorg kwalitatief én betaalbaar te houden. Met ons partnerschap verankeren we de publieke zorg in de toekomst.”

Ambitie

Volgens algemeen directeur Hans Rigauts is het AZ Sint-Jan nu al een referentieziekenhuis met een aanbod van talrijke subspecialisaties: “Dit is dankzij de inzet van onze artsen en medewerkers die kunnen functioneren in een organisatie waar laagdrempeligheid, betaalbaarheid, kwaliteit en omkadering in mensen en middelen centraal staat.”

“De samenwerking met het UZ Gent zal onze gemeenschappelijke ambities om de best mogelijke patiëntenzorg lokaal aan te bieden, versterken.”

Prof. dr. Eric Mortier, gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent is het daarmee volledig eens: “De alliantie met een sterk ziekenhuis dat nu al tal van academische programma’s heeft lopen, draagt bij aan de toppositie van het UZ Gent op internationaal niveau en de meest kwalitatieve zorg voor de patiënt.”

Uitwisseling

Het UZ Gent zal artsen-specialisten in opleiding een deel van hun vorming laten volgen in het AZ Sint-Jan. Artsen zullen zich op het vlak van nieuwe technieken kunnen bijscholen in het andere ziekenhuis. Inzake wetenschappelijk onderzoek komt er een gemeenschappelijk platform. Er volgt ook een uitwisseling van artsen.

“Dit laat toe om de best mogelijke expertise lokaal aan te bieden. De arts verplaatst zich in de plaats van de patiënt”, aldus Pablo Annys.