AZ Sint-Jan Brugge-Oostende behandelt voor het eerst hartpatiënten met revolutionaire katheter

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende heeft de eerste patiënten wereldwijd behandeld met een omnypulse katheter. De behandeling helpt patiënten van wie de hartritmestoornis niet opgelost kan worden met standaardmedicatie.

Atriale fibrillatie is een veelvoorkomende hartstoornis, die wereldwijd bijna 40 miljoen mensen treft, waarvan 11 miljoen in Europa. Circa een op de vier volwassenen ouder dan 40 jaar loopt risico op het ontwikkelen van AF.

Studie

De OMNY-IRE is een vooruitstrevende studie die ongeveer 135 patiënten in Europa en Canada inschrijft. De studie is ontworpen om de veiligheid en effectiviteit van het OMNYPULSE™ Platform van Biosense Webster te demonstreren.

Gedurende deze studie wordt het platform geëvalueerd voor de behandeling van medicijnresistente AF. Dit zijn hartritmestoornissen, waarbij de patiënt symptomen vertoont van plotse onregelmatige hartslag maar waarbij het hart niet reageert op standaardmedicatie.

Efficiënter en veiliger

De behandeling werd uitgevoerd door cardiologen Mattias Duytschaever en Sébastien Knecht van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende. Daarbij werd een stuurbare katheter gecombineerd met mapping – een 3D-reconstructie van het hart. De verwachting is dat deze nieuwe kathetertechniek de behandeling van ritmestoornissen verder zal vereenvoudigen en nog veiliger zal maken.

In afwachting van verdere resultaten uit de studie, zullen dr. Duytschaever en het team van de dienst Cardiologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV nauw blijven samenwerken met Biosense Webster om deze baanbrekende behandeling verder te ondersteunen.