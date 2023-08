AZ Sint-Jan Brugge-Oostende behaalt internationale erkenning als supraregionaal traumacentrum

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV heeft een internationale erkenning behaald als supraregionaal traumacentrum, toegekend door de Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU). Met deze erkenning bevestigt het ziekenhuis zijn positie als referentiecentrum voor opvang van zwaargewonde patiënten op supraregionaal niveau.

Met de erkenning op het hoogste niveau door de Duitse Vereniging voor traumachirurgie (DGU), voldoet het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV aan de strengste internationale standaarden om zwaargewonde slachtoffers na ongevallen op te vangen en te behandelen.

Geïntegreerd traumacentrum

Als traumacentrum bieden we geoptimaliseerde kwaliteitsvolle geïntegreerde traumazorg aan de bevolking, van de plaats van het ongeval tot revalidatie en re-integratie van de patiënt. Deze ambitie realiseren vereist hoogwaardige traumageneeskunde en een nauwe samenwerking tussen verschillende disciplines en zorgverleners om de beste uitkomst voor de patiënt te bereiken”, zegt spoedarts dokter Evi Steen, die samen met dokter Eva-Line Decoster van de dienst Algemene, Kinder- en Vaatheelkunde één van de drijvende krachten achter deze erkenning is.

Dr. Evi Steen © AZ Sint-Jan

“Zo beschikken we over zowel een MUG- als een PIT (paramedisch interventie)-team maar ook als enige in Vlaanderen over een MUG-heli met als vaste standplaats campus Sint-Jan. Op de dienst Spoed staat 24/7 een gespecialiseerd traumateam ter beschikking, bestaande uit ervaren en gespecialiseerde urgentieartsen, verpleegkundigen, anesthesisten en chirurgen.”

“Daarnaast beschikt het ziekenhuis over sterk uitgebouwde diensten zoals Intensieve Zorgen, Anesthesie, (interventionele) Radiologie, Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, Revalidatie en chirurgische disciplines zoals Orthopedie, Algemene en Thoracale heelkunde en Neurochirurgie die alle met veel enthousiasme dit zorgprogramma ondersteunen.”

Netwerk

Als ziekenhuis maakt AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV deel uit van een sterk en dynamisch netwerk, bestaande uit AZ Sint-Lucas Brugge, AZ Alma en BZIO (Revalidatieziekenhuis en centrum voor ambulante zorg en herstel). Een bijzonder aspect van deze samenwerking is de nauwe associatie met het AZ Sint-Lucas Brugge, waarbij onder meer de orthopedische chirurgen en neurochirurgen op beide campussen actief zijn en het delen van expertise bijdraagt aan een optimale multidisciplinaire aanpak bij de behandeling van complexe traumapatiënten in onze regio.

Dr. Eva-Line Decoster © AZ Sint-Jan

“We zijn trots op ons traumateam en alle betrokken medewerkers die zich dag in dag uit inzetten om de beste zorg te leveren aan onze patiënten”, vervolgt dokter Evi Steen. “Deze erkenning motiveert ons des te meer om naar de toekomst toe onze expertise en faciliteiten voortdurend te verbeteren en ons netwerk hierin verder te versterken.”