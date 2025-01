AZ Sint-Jan Brugge gebruikt voor het eerst in België een mobiele niersteenverbrijzelaar voor pancreassteenverwijdering

In het AZ Sint-Jan Brugge AV is voor de eerste keer in België een pancreassteenverwijdering uitgevoerd met een mobiele niersteenverbrijzelaar. De procedure breekt harde stenen in de pancreas vóór verwijdering. Dat betekent voor de patiënt een niet-invasieve manier om de stenen te verkleinen en het behandelingssucces van de aansluitende endoscopische verwijdering te vergroten.

In België wordt jaarlijks bij zo’n 1.000 patiënten de diagnose van chronische pancreasontsteking gesteld, waarvan ongeveer een 100-tal met pancreasstenen die in aanmerking komen voor een behandeling met verbrijzeling. Pancreasstenen kunnen de afvoer van alvleeskliersappen belemmeren, wat pijn en spijsverteringsproblemen veroorzaakt. Deze patiënten kunnen dus in aanmerking komen voor een ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy)-gebaseerde behandeling.

Grote stenen

Het gebruik van ESWL voor de behandeling van pancreasstenen is een minder gebruikelijke toepassing van ESWL in vergelijking met de meer gangbare behandeling van nierstenen. ESWL wordt toegepast bij pancreasstenen wanneer die te groot of te hard zijn om spontaan door het pancreaskanaal te passeren of endoscopisch verwijderd te worden.

Een behandeling met ESWL voor een pancreassteen is een gespecialiseerde procedure om harde stenen in de alvleesklier (pancreas) te breken. Deze ingreep gebeurde tot nu toe uitsluitend via een vaste verbrijzelaar in enkele universitaire ziekenhuizen, waaronder UZ Leuven, ULB en CUSL in Brussel en ook in het AZ Sint-Jan Brugge AV. De ingreep met een mobiele verbrijzelaar voor een pancreassteenverwijdering is een innovatieve aanpak, die voor het eerst in België gebeurt.

Mobiel

De mobiele verbrijzelaar SLK-INLINE, die door het AZ Sint-Jan Brugge AV wordt gebruikt, is een geavanceerd lithotriptorapparaat dat precisie en efficiëntie biedt. Het maakt gebruik van beeldvormingstechnieken zoals echografie of röntgen om de exacte locatie van de steen te bepalen en de schokgolven gericht toe te dienen.

Dokter Christophe Snauwaert van de dienst Maag-, Darm- en Leverziekten verrichtte de ingreep: “De behandeling van pancreasstenen is veel complexer dan die van nierstenen en vereist een compleet andere benadering en positionering van de patiënt. Dat we dit toestel hiervoor inzetten, onderstreept niet alleen de veelzijdigheid ervan, maar ook de innovatieve aanpak van het ziekenhuiis.”