AZ Sint-Jan Brugge en BZIO Oostende gaan nauwer samenwerken

Revalidatieziekenhuis en centrum voor ambulante zorg & herstel BZIO (Bundeling Zorginitiatieven Oostende) en AZ Sint-Jan Brugge gaan voortaan nog nauwer samenwerken. Beide ziekenhuizen, die deel uitmaken van ziekenhuisnetwerk KOM, hadden op bepaalde gebieden al een samenwerking. Maar voortaan willen ze hun krachten nog meer bundelen om een ambitieus specialistisch zorgaanbod te creëren. Op die manier willen ze een aantrekkingspool worden voor patiënten uit heel Vlaanderen.

Volgens dr. Hans Rigauts, algemeen directeur AZ Sint-Jan Brugge, heeft BZIO heeft een indrukwekkende reputatie opgebouwd als gespecialiseerd revalidatieziekenhuis en -centrum, dat uitblinkt in de locomotorische en neurologische revalidatie:

“AZ Sint-Jan Brugge van zijn kant is een ziekenhuis dat naast uitstekende basiszorg en referentiezorg voor iedereen, zich toespitst op hooggespecialiseerde en complexe medische zorg. Door onze krachten te bundelen en expertise uit te wisselen, willen we met BZIO en AZ Sint-Jan Brugge een aantrekkingspool worden voor patiënten vanuit heel Vlaanderen en daarbuiten die op zoek zijn naar gespecialiseerde en referentiezorg. Een nauwere samenwerking zal de patiënten absoluut ten goede komen.”

Geavanceerde technologie

Nick Marlein, algemeen directeur BZIO, geeft enkele voorbeelden: “Door deze nauwere samenwerking krijgt BZIO toegang tot geavanceerde medische technologieën, expertise en gespecialiseerde zorg, die van onschatbare waarde zijn voor de revalidatiepatiënten. De nauwere samenwerking zal ook leiden tot een breder aanbod van medische diensten. Bovendien zullen laboratorium- en ondersteunende diensten op een beter afgestemde manier worden georganiseerd.”

“Dit betekent dat er meer mogelijkheden komen voor patiënten om verschillende soorten zorg te ontvangen. Bijvoorbeeld, de radiologieafdeling in BZIO wordt aanzienlijk uitgebreid en er zullen gespecialiseerde artsen van AZ Sint-Jan Brugge naar BZIO, locatie IMBO op de zeedijk komen om consultaties te houden. Het gaat over specialistische kinderartsen (pediaters), experten artsen orthopedie, (kinder-)revalidatieartsen en mogelijk nog andere specialisaties in de toekomst. Het aanbod vormt een complementaire aanvulling op het aanwezige aanbod in AZ Oostende.”