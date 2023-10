AZ Oostende komt stap dichterbij: verdubbeling aantal plaatsen op spoedafdeling

De spoedafdeling van het AZ Oostende is klaar voor de fusie en een voorafgaande grote test eind deze maand. Er werd 1 miljoen euro geïnvesteerd in de uitbreiding waarbij het aantal plaatsen verdubbelt tot 34.

Samen met personeelsleden in het nieuwe uniform van AZ Oostende onthulden de directie en bestuurders van het nieuwe fusieziekenhuis het logo op het dak van de campus Damiaan. Later krijgt ook de campus Serruys zo’n bord. Het nieuwe ziekenhuis toonde verder nog de investeringen die werden gedaan in de spoeddienst.

“Hier waren 12 plaatsen sedert 2012. Tijdens de coronapandemie werden nog eens 5 extra behandelingsruimtes gebouwd”, zo duiden Bernard Meyers (verantwoordelijke spoed) en dokter Saartje Bogaerts (diensthoofd spoed). Er werd de voorbije maanden nog bijgebouwd: de naburige huisartsenwachtpost sluit aan op de spoed en er zijn extra ruimtes voor de triage, EKG of bloedafname.

Reanimatiezaal

Er zijn in de spoed drie soorten ruimtes : voor ambulante zorg (zoals bijvoorbeeld gips), verblijvende zorg en urgente zorg. “Er is nu ook een tweede reanimatiezaal en in 2024 volgt een derde zaal”, luidt het. De uitbreiding voorziet in 17 plaatsen waardoor de huidige capaciteit op spoed op de campus Damiaan verdubbelt naar 34.

“Die uitbreiding is noodzakelijk. Wij hebben jaarlijks 31.000 aanmeldingen en het Serruys 17.000. We verwachten dat dit na de centralisatie van spoed op één campus zal stijgen naar 50.000. Dat zijn er gemiddeld 130 per dag”, zegt Bernard Meyers. “In de zomer loopt dat op tot 200 per dag. De uitbreiding is dus nodig want ook de mugdiensten rijden voortaan naar deze campus.” Er volgt tussen 27 oktober en midden november echter al een grote test voor de spoed: door de tijdelijke sluiting van de spoed in Serruys zal alles op Damiaan gecentraliseerd worden. “Er werden al afspraken gemaakt met omliggende ziekenhuizen voor het geval zich een toevloed zou voordoen, zoals bij een corona-uitbraak. Maar daar ziet het niet naar uit”, zegt de directie.

Kinderboxen

Dokter Saartje Bogaerts : “Er zijn nu op spoed al aparte boxen voor kinderen, maar begin 2024 wordt er nog uitgebreid met een compartiment met 5 boxen zodat kinderen apart kunnen opgevangen worden in spoed. De bouw zal klaar zijn tegen de fusie.”

Op de spoeddienst werken nu 36 mensen. Na definitieve overheveling van de spoed wordt dit nog uitgebreid.