AZ Oostende heeft nu ook een logo: “We kunnen nu niet meer terug”

Vanaf 1 november 2023 zullen de twee Oostendse ziekenhuizen samengevoegd worden onder AZ Oostende. Nadat eerder al de volgende stap in de fusie werd toegelicht, is nu ook een logo bekendgemaakt voor het nieuwe ziekenhuis.

Het is nog ruim een jaar voor het nieuwe ziekenhuis echt van start gaat, maar stad Oostende en AZ Damiaan maakten nu al het logo bekend van AZ Oostende. “We hebben gekozen voor een eigentijds veelzijdig logo, dat een positief verhaal symboliseert waarin verbinding en samenwerking centraal staan. Een logo dat vele toepassingen zal kennen doordat de bouwstenen zeer herkenbare elementen zijn. Het nieuwe logo weerspiegelt echt ons verhaal van het eengemaakt AZ Oostende,” zegt ondervoorzitter integratiestuurgroep AZ Oostende Peter Degadt. Het logo bestaat uit groen en paars. “Groen staat voor leven, vooruitgang en groei en paars is een samenvoeging van blauw en rood en dat spreekt voor stabiliteit, evenwicht en vertrouwen.

Volgens Burgemeester Bart Tommelein is er geen weg meer terug. “Ik ben verheugd dat dit logo samen gekozen werd. We zijn heel tevreden met de manier waarop dit ziekenhuis verder tot stand komt. We zijn ervan overtuigd dat dit nodig is en ook de hogere overheid is overtuigd dat één overkoepelend ziekenhuis een noodzaak is. De vele mensen die hier wonen, maar ook de vele bezoekers hebben nood aan één sterk ziekenhuis. Het uit elkaar laten van de ziekenhuis zou een bedreiging zijn voor de zorg voor onze inwoners. We hebben bovendien een zeer oude bevolking en een hoge armoedegraad, waardoor degelijke zorg dichtbij zeer belangrijk is. De samenwerking met de ziekenhuizen in Brugge blijft overigens bestaan voor de gespecialiseerde zorg. Er komen daarnaast ook meer samenwerkingen met andere ziekenhuizen aan de kust zoals Knokke en Veurne”, aldus Tommelein.

Het logo zal nog niet meteen zichtbaar zijn, maar zal bij de start van de fusie stelselmatig ingevoerd worden.