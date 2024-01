AZ Groeninge wordt eerste ziekenhuis in Benelux met privaat 5G-netwerk: “We testen onder meer robotchirurgie en smart glasses”

AZ Groeninge en Proximus NXT stelden vandaag een pilootproject voor waarbij 5G-toepassingen zullen worden getest in een reële ziekenhuisomgeving. Door de uitbouw van een privaat 5G-netwerk op de ziekenhuiscampus willen ze een innovatieve omgeving creëren die de gezondheidszorg voorbereidt op de uitdagingen van de toekomst.

De uitbouw van een privaat 5G-netwerk op de ziekenhuiscampus kadert in het project H.E.A.L.T.H., of voluit High-speed Enabled Advanced Life-Saving 5G Technological Hospital. Met dit project willen Proximus NXT en AZ Groeninge een revolutie teweegbrengen in de gezondheidssector door waardevolle 5G-use cases in verschillende domeinen te testen en te implementeren. De focus ligt op toepassingen rond zorg op afstand, klinische communicatie en data & training.

“Verder ondersteunt het project toepassingen die de medische beeldvorming ondersteunen, bijvoorbeeld door röntgenbeelden om te zetten naar een AR/VR-omgeving” – Brian Desplinter

“Zo zal het potentieel van 5G voor robotchirurgie, voor het monitoren van de gezondheidstoestand van patiënten via biosensoren en voor slimme alarmering van verpleegkundigen en hulpverleners worden getest. Verder ondersteunt het project toepassingen die de medische beeldvorming ondersteunen, bijvoorbeeld door röntgenbeelden om te zetten naar een AR/VR-omgeving of verpleegkundigen die via smart glasses met een videocall de arts een blik laten werpen op de patient. H.E.A.L.T.H. zal eveneens kennisuitwisseling bevorderen, bijvoorbeeld door operaties te streamen en beschikbaar te maken voor collega’s, aspirant-dokters en kennisinstellingen”, legt Brian Desplinter uit, projectleider Innovatie.

“Door deze 5G-pilootprojecten gaat een nieuwe wereld open en leidt deze partnership tot de langverwachte innovatie in de zorgsector” – vicepremier Petra De Sutter

“De kennis en expertise die daaruit voortvloeien, kunnen een voorbeeld en inspiratiebron vormen voor andere ziekenhuizen. Door deze 5G-pilootprojecten gaat een nieuwe wereld open en leidt deze partnership tot de langverwachte innovatie in de zorgsector”, zegt vicepremier Petra De Sutter, die zelf een medische achtergrond heeft.

De federale overheid zet mee haar schouders onder dit initiatief door 1 miljoen euro subsidiëring toe te kennen. Daarnaast omvat het project verschillende toepassingen voor trainingsdoeleinden, zoals agressietraining om zorgpersoneel beter voor te bereiden op onvoorziene situaties. Met behulp van AI en machine learning op een private Edge-cloudinfrastructuur kunnen de trainingen gaandeweg verder worden verfijnd en afgestemd op de opleidingsnoden.