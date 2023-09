Az groeninge verkoopt morgen 1.000 cupcakes voor Alzheimeronderzoek en opleiding: “In Kortrijk leven er ruim 1.700 mensen met dementie”

Stichting Alzheimer Onderzoek organiseert elk jaar een cupcake-actie waarbij woonzorgcentra, ziekenhuizen en mensen thuis cupcakes bakken en verkopen. Ook az groeninge neemt deel. “We willen hiermee niet alleen aandacht vragen voor de ziekte, maar ook het wetenschappelijk onderzoek naar alzheimer steunen.”

“De enige oplossing is wetenschappelijk onderzoek want er zijn tot op heden geen geneesmiddelen”

Net als de jaren ervoor neemt az groeninge ook dit jaar deel aan de cupcake-actie. Op 21 september verkopen ze 1.000 cupcakes om 10.30 uur op het binnenplein, gebakken door de leerlingen van RHIZO Hotelschool. Vorig jaar werden de gebakjes versierd door Piet Huysentruyt. De opbrengst gaat naar het Belgisch wetenschappelijk dementie-onderzoek en opleiding van dementie-experten. “In Kortrijk leven er ruim 1.700 mensen met dementie en als er niets gebeurt, zullen dat er in 2040 2.134 zijn. Dat is een stijging van ruim 25 procent. De enige oplossing is wetenschappelijk onderzoek want er zijn tot op heden geen geneesmiddelen”, zegt Soumaya Mesnani van Stopalzheimer.

Samenwerking met Expertisecentra Dementie

Dit jaar werkt Stichting Alzheimer Onderzoek voor het eerst samen met de Expertisecentra Dementie Vlaanderen – de drijvende kracht achter dementievriendelijke gemeenten – om van de actie een nog groter succes te maken. “De cupcake-actie kadert perfect in onze missie en visie”, zegt Ilse Masselis van het expertisecentrum Sophia. “Binnen de zorgsector zetten we sterk in op het verhogen van de deskundigheid door vormingen aan te bieden en zorgorganisaties te coachen naar een meer persoonsgerichte benadering bij dementie. Ook lokale besturen kunnen op ons beroep doen om hen op weg te helpen naar een dementievriendelijker beleid. Door op deze verschillende aspecten in te zetten, trachten we een bijdrage te leveren aan een maatschappij waarin personen met dementie en hun mantelzorgers zich gewaardeerd en ondersteund voelen.”