AZ Groeninge op zesde plaats in ranglijst ‘beste ziekenhuizen van België’: “Enige West-Vlaamse ziekenhuis in top 10”

Het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk behaalde dit jaar de zesde plaats in de nieuwe ranglijst van “World’s Best Hospitals in Belgium” van Newsweek. Dat is een Amerikaans nieuwstijdschrift, dat wekelijks verschijnt in New York. “Ieder jaar onderzoeken zij een 2.000-tal ziekenhuizen om te kijken welk ziekenhuis het beste is ter wereld. Met het AZ Groeninge zijn we het enige niet-universitair én ook het enige West-Vlaamse ziekenhuis in de top 10”, vertelt woordvoerder Stefaan Lammertyn.

Al vijf jaar maakt Newsweek een ranglijst van ziekenhuizen wereldwijd op basis van patiëntenbevragingen, verslagen enzovoort om op zoek te gaan naar het beste ziekenhuis. Dit jaar analyseerden ze ongeveer 2.300 ziekenhuizen, verspreid over 28 landen. Het Universitair Ziekenhuis in Leuven (plaats 48) was het enige Belgische ziekenhuis dat een plaatsje kon veroveren in de top 50 wereldwijd met een score van maar liefst 94 procent.

Top 10

Newsweek maakt op basis van hun onderzoek ook een ranglijst van de beste ziekenhuizen per land. Het AZ Groeninge in Kortrijk moet UZ Leuven, UZ Gent, Hôpital Erasme van ULB, Cliniques universitaires St.-Luc en het UZ Antwerpen voorlaten en is het enige niet-universitair én het enige West-Vlaamse ziekenhuis dat de top 10 haalde.

“Twee jaar geleden stonden we nog op nummer 8, vorig jaar op nummer 7 en ook dit jaar gingen we een plaatsje vooruit. Voor ons als niet-universitair ziekenhuis is dat een bijzondere prestatie. Dat is een bevestiging voor onze medewerkers dat we goed bezig zijn”, vertelt woordvoerder Stefaan Lammertyn glunderend.

“We zullen onze medewerkers op een passende manier bedanken met iets lekkers”

“De goede score van 78,93 procent heeft het AZ Groeninge te danken aan hun teamwork. “Het is een grote samenwerking tussen 3.200 medewerkers, 250 artsen en 220 vrijwilligers. We zijn heel blij en fier op onze prestatie. Dat motiveert ons ook om in de toekomst verder te gaan met onze kwaliteitsvolle en innovatieve zorgverlening. We zullen onze medewerkers op een passende manier bedanken met iets lekkers.”

Het AZ Sint-Jan in Brugge en Oostende volgt op plaats 11 met daarna AZ Delta in Roeselare, Menen en Torhout op plaats 13 en Sint-Andriesziekenhuis in Tielt op plaats 17. Het Jan Yperman ziekenhuis in Ieper, Wervik, Poperinge eindigde op plaats 19. Het AZ Sint-Lucas in Brugge behaalde dan weer de 22ste plaats en AZ Damiaan in Oostende stond op de 28ste plaats in de ranglijst van Newsweek.